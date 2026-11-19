“Odisea” e Christopher Nolan, tani në digital: pse kaq shpejt kur kinematë po shpërthenin?!
Christopher Nolan, regjisori britanik i famshëm, ka nxjerrë filmin e tij “The Odyssey” në platformat dixhitale. Kjo lëvizje vjen saktësisht katër muaj pas shfaqjes së tij fillestare në kinema, duke shënuar dritaren më të gjatë teatrale të vitit 2026. Dhe këtu lind pyetja jonë: pse do ta nxitoje një lëshim dixhital për një film që vazhdon të mbushë sallat?! Po, po, e dëgjuat mirë!
Nëse, për ndonjë arsye, nuk e kape dot në kinema, ose thjesht po mezi pret ta rishikosh në shtëpi (si ne!), tani mund ta gjesh filmin për ta marrë me qira ose për ta blerë në format dixhital, për shembull në Prime Video. Blini filmin dhe do të merrni mbi 90 minuta veçori bonus, të shpërndara në 12 materiale “pas skenave”. Epo, kjo duket si një marrëveshje e mirë, të paktën!
“The Odyssey” ka një kohëzgjatje gati tre orë dhe është versioni i regjisorit Nolan për epin e Uliksit. Në rolet kryesore shkëlqejnë Matt Damon si Odiseu, ndërsa Robert Pattinson, vetë Bond-i i ardhshëm, shfaqet si një tip “miu” në rolin e Antinoit.
Meqë flasim për Nolan, filmi mund të përshkruhet si një spektakël i vërtetë. Ky njeri është super i dedikuar ndaj efekteve të tij speciale, të cilat shpalosen në mënyrë të mrekullueshme në sekuencat e frymëzuara nga mitologjia e “The Odyssey”. Një kritik nga IGN e ka quajtur një eksperiencë kinematografike që duhet parë patjetër, dhe duket se publiku ka qenë plotësisht dakord. Pas shumë zgjatjesh të shfaqjeve, “The Odyssey” ka fituar mbi 1.5 miliardë dollarë, duke e bërë atë filmin e dytë me fitimet më të larta të vitit, pas “Spider-Man: Brand New Day”. Kjo është e çmendur, apo jo?
“The Odyssey” ishte filmi i parë i xhiruar tërësisht me kamera IMAX dhe u shfaq në disa formate të ndryshme në kinema. Versioni dixhital do të ketë një raport pamjeje 1.78:1 (16:9), për të imituar formatin origjinal IMAX, i cili nuk mbështetet në mënyrë natyrale në platformat dixhitale.
Nëse dëshironi të rijetoni atë eksperiencë specifike, mbani sytë hapur për shfaqje të tjera IMAX që do të vijnë në dhjetor. Përndryshe, zgjidhja më e mirë është të merrni edicionin në disk 4K. Edicioni 4K steelbook është aktualisht i shitur, por disqet standarde 4K, Blu-ray dhe DVD janë ende të disponueshme. Këto u lëshuan më 17 nëntor, dita e parë “e plotë” kur filmi ishte i disponueshëm në digital.
Si një lëshim i Universal, “The Odyssey” do të shfaqet përfundimisht në Peacock. Lëshimet e fundit të Universal kanë ardhur në platformat e streaming rreth tre muaj pas datës fillestare të lëshimit, çka do të thoshte se “The Odyssey” duhej të ishte në streaming rreth një muaj më parë. Ashtu si me lëshimin e vonuar dixhital, Universal ka të ngjarë të po e mban streaming-un për të promovuar lëshimet dixhitale dhe ato në video-shtëpiake për edhe disa muaj.