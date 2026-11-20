Fuego e ka marrë malli për Olechkën
Fuego, një nga banorët e Big Brother VIP Kosova, ka ndarë me Kledjën ndjenjat e tij për mungesën e Olechkës, ish-banores së larguar. Ai pranoi se nuk e kishte pritur largimin e saj në atë mënyrë, duke theksuar se ajo ende nuk e kishte pasur kohën për t'u larguar.
Ai ka lënë hapësirë mes tyre për një takim dhe sqarim, sapo të përfundojë eksperienca e tij në shtëpi. "Më mungon Olechka," ka thënë Fuego, duke shtuar se "kismet, kur të dal, do të takohem me të dhe do të sqarohem." Ai shtoi se nuk kishte ardhur për t'u lidhur në shtëpi.
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