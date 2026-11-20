Përgjigja "straight" e Norës për Arlindën në BBVK: A mbeten shoqe vallë?
Nëse mendonit se drama në Big Brother VIP Kosova 5 kishte marrë një pushim të vogël, e kishit gabim! Shtëpia vazhdon të jetë vatër emocionesh dhe deklaratash që bëhen temë bisede, dhe kësaj radhe, fokusi ishte te raporti mes Arlindës dhe Norës. Pas një pëlqimi të shprehur nga Arlinda, Nora ka dhënë përgjigjen e saj.
Dhe Nora nuk zgjati shumë për të dhënë përgjigjen e saj, duke qenë super e drejtpërdrejtë. Pa lënë vend për interpretime apo hamendësime, ajo e bëri të qartë si drita e diellit se si e sheh lidhjen mes tyre. Fjalët e saj ishin të prera: "Unë të shoh si shoqe, unë jam straight".
Kjo deklaratë, natyrisht, nuk mund të kalonte pa lënë gjurmë. Deklarata e saj ka sjellë një tjetër moment diskutimi në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5. Fundja, për këtë shohim reality show-t, apo jo? Tani mbetet të shohim nëse "shoqëria" do t'i rezistojë këtij momenti të vërtete.