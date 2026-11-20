Gala 'Topi i Artë 2026' ka datë: Ja kur do shohim yjet e futbollit!
Pritjes po i vjen fundi! Gala 'Topi i Artë 2026', eventi që mbledh krejt elitën e futbollit shqiptar, ka tashmë një datë zyrtare: 11 janar 2027. Kështu u vendos gjatë mbledhjes së fundit të Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së, ku u diskutuan të gjitha detajet e këtij spektakli.
Dhe si mund të ndodhte ndryshe? Për të tretin vit radhazi, timonin e kësaj mbrëmjeje gala do ta mbajë moderatori dhe producenti artistik Ardit Gjebrea, i shoqëruar nga Lenida Halilaj. A e prisnim? Le të themi që nuk ishte surpriza e shekullit, por ama jemi të sigurt që do jetë një show siç di ta bëjë vetëm Gjebrea!
Komiteti Ekzekutiv jo vetëm që aprovoi datën, por ka marrë seriozisht edhe organizimin dhe përgatitjet, që gjithçka të shkojë fije e për pe. Eventi do të transmetohet live në TV Klan, partneri mediatik i kësaj mbrëmjeje.. Kush mendoni se do shkëlqejë më shumë, futbollistët apo Ardit Gjebrea me Lenida Halilajn?