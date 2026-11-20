Hajrushi i Shkurte Fejzës i uroi ditëlindjen me fjalët: "Të dua sot, si dje, dhe përherë!"
Shkurte Fejza, mbushi 65 vjet më 19 nëntor! Po, po, e dëgjuat mirë: këngëtarja jonë e dashur ka arritur moshën e pensionit, por jemi të sigurt që mikrofonin nuk e lëshon edhe për shumë vite. Sepse pse të pensionohesh kur ke akoma kaq shumë për t'i dhënë skenës dhe fansave, apo jo?
Por lajmi që na bëri të gjithëve të themi "Uau!" nuk ishte thjesht ditëlindja e saj. Ishte urimi aq special dhe romantik që i bëri bashkëshorti i saj, Hajrushi. Një deklaratë dashurie publike që na bëri të gjithëve të mendojmë: A ka mbetur gjë më romantike se kaq?
Hajrushi nuk u kursye aspak me fjalët. Ai shkroi se nuk e dinte nëse fjalët mund ta shprehnin plotësisht atë që ndiente, por menjëherë pas kësaj na dha një masterklas se si shprehet dashuria! Ai theksoi sa mirënjohës ishte që jeta i dha fatin ta kishte pranë, duke folur për një rrugëtim të tërë bashkë.
Ai nuk foli vetëm për dashurinë, por edhe për familjen, këngën, sakrificat dhe përkushtimin ndaj vendit. Hajrushi na kujtoi se përtej artistes që e njohim të gjithë, ai njeh gruan, nënën dhe gjyshen e mrekullueshme. Këto janë "relationship goals" të mirëfillta!
Dhe si për ta vulosur gjithë këtë dashuri, ai shtoi frazën që na la të gjithëve pa fjalë: "Nëse do të më jepej edhe një jetë për ta jetuar, përsëri do të të zgjidhja ty!". Stop, stop, kush mban shënime për dedikime romantike? Kjo është pikërisht linja që do të donim ta dëgjonim të gjithë!
Urimi mbyllet me fjalë të thjeshta: "Të dua sot, si dje, dhe përherë".