Selin Bollati reagon për krizën me Gimbon: Një unazë s'na lidh!
Ç'u bë kjo puna e thashethemeve në rrjet? Selin Bollati, fituesja e "Big Brother VIP Albania 5", ka reaguar ndaj zërave që qarkulluan kohët e fundit për një krizë të mundshme në lidhjen e saj me DJ Gimbon. Ajo zgjodhi të flasë përmes një postimi në Instagram, aty ku edhe lindin e zhvillohen këto teori.
Dyshimtëria e fansave, si gjithmonë, u ngrit nga disa detaje që vetëm syri i shqiponjës i kap, si mungesa e unazave në disa foto dhe postime të çiftit. Këto elemente u interpretuan si shenja për ndarje, por Selini, si duket, na lodh pak me këtë mani.
Ajo e kundërshtoi mënyrën se si publiku nxjerr konkluzione nga kaq pak, duke theksuar se një unazë nuk është ajo që mban dy njerëz bashkë. Një gjë është e sigurt, marrëdhënien time me partnerin s'e mban një unazë!! shkroi Selin.
Po ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte mënyra si iu referua mundësisë së një ndarjeje. Selini theksoi se një vendim i tillë nuk do të ishte fundi i botës. Nëse do të ndodhte ndonjëherë, do të ishin ajo dhe Gimbo ata që do ta bënin lajmin publik. Sipas saj, njerëzit janë të lirë të bëjnë vendime të ndryshme për jetën e tyre, dhe nëse jeta do ta përballte ndonjëherë me një sfidë të tillë, ajo dhe partneri kanë maturinë e duhur, përfshirë atë emocionale, për të reaguar publikisht vetë për vendimmarrjen e tyre.
Selin shpjegoi se reagimi i saj nuk kishte për qëllim t'u jepte vëmendje profileve "fake" apo njerëzve që shpërndajnë komente dashakeqe, por thjesht të qetësonte ndjekësit dhe mbështetësit që ishin shqetësuar për aludimet rreth jetës së saj private.
Në fund, ish-banorja e "Big Brother VIP Albania 5" dha një mesazh për mënyrën se si secili duhet ta jetojë jetën e tij, duke theksuar se dashuritë, ndarjet, bashkimet, gabimet dhe fillimet e reja janë pjesë e zgjedhjeve personale. Ajo përfundoi se secili e vendos vetë si ta jetojë jetën. Ajo s'konfirmoi asgjë, por thjesht nxori në pah se çdo vendim i rëndësishëm do të komunikohej nga protagonistët vetë, jo nga thashethemet në rrjet. A na mjafton ky shpjegim apo do vazhdojmë të kërkojmë unaza?