Ori Nebiaj zbulon: kam ngrirë vezët për të ardhmen!
Në emisionin “Goca dhe Gra”, moderatorja Ori Nebiaj na la me gojë hapur kur zbuloi një detaj shumë personal për planifikimin e mëmësisë. Mbase jo të gjithë e prisnin këtë!
E ftuara Mira Kazhani foli hapur për dëshirën e saj të madhe për t’u bërë nënë, një përvojë që nuk pati mundësinë ta jetonte. Madje, ajo u sugjeroi vajzave dhe grave ta konsiderojnë ngrirjen e vezëve si një mundësi për të ardhmen. Kazhani tha se në libër ka rrëfyer të gjitha.
Por ajo që e ktheu bisedën në një surprizë të vërtetë ishte deklarata e Ori Nebiajt. Në mes të diskutimit, Ori konfirmoi se ajo vetë e kishte kryer tashmë këtë procedurë! "I kam marrë masat," tha shkurt moderatorja,
Ky rrëfim i hapur nga dy figura publike si Ori Nebiaj dhe Mira Kazhani sjell në vëmendje një temë kaq të rëndësishme si fertiliteti dhe vendimet personale për familjen. Është super që flitet hapur për këto gjëra, apo jo?