Bejta bën namin në dush: Pse me syze?!
Bejta na ka treguar që rutina e dushit mund të jetë shumë më interesante se ç'e mendojmë ne, dhe aspak monotone. Mëngjesin e së shtunës, banori u shfaq duke hyrë në dush me syze (ose ndoshta ishin thjesht syze për shikim, por në dush?!), një imazh që vështirë se e shikon çdo ditë, madje edhe në serialet më të çuditshme. Për pak çaste, ai vendosi t'i heqë, duke na dhënë shpresë se ndoshta ishte thjesht një gabim i vogël, një moment hutimi i momentit, apo një lojë e shkurtër.
Por jo, Bejta nuk i la syzet të pushonin gjatë larg syve të tij. Pasi i hoqi, ai u fsheh shpejt për t'i vendosur përsëri! Seriozisht, çfarë po ndodhte aty brenda? A mos vallë dushi i tij personal kërkonte një shikim më të detajuar të pllakave të banjës, apo uji ishte aq i turbullt sa i duheshin optikat për të parë ku po shkonte sapuni i shampos? Ky veprim i tij i pazakontë solli një moment vërtet interesant dhe plot mister brenda shtëpisë, duke bërë që të gjithë të pyesin veten.
Le të jemi të sinqertë, kush prej nesh s'ka pasur ndonjëherë një moment të çuditshëm para pasqyrës, apo një rutinë absurde që s'e kupton askush, veç nesh? Bejta na tregoi që edhe momenti më i thjeshtë i ditës, ai i higjienës personale, mund të kthehet në një shfaqje, madje edhe kur je duke u larë. Një gjë është e sigurt: kurrë nuk do ta shikojmë dushin me të njëjtin sy. Por, pyetja mbetet: a do të bëhet ky trend i ri për dushet VIP?