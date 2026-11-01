Harroje se i hedh erëzat e thara! Ky super hile me kavanoz është shpëtimi
Nuk ka gjë më zhgënjyese sesa kur blen majdanoz, kopër apo koriandër të freskët dhe brenda një ose dy ditësh ato janë tharë krejt në frigorifer. Përveç se hedh ushqim, detyrohesh të shpenzosh sërish lekë për t'i zëvendësuar. Po, ama, ekziston një "hack" super i thjeshtë që mund ta zgjasë shumë freskinë e erëzave të tua me gjethe. Dhe pjesa më e mirë? Gjithçka që të duhet është një kavanoz qelqi dhe një gotë me ujë!
Ky truk është bërë viral. Në vend që t'i lësh erëzat brenda qeses ose të mbështjella me letër kuzhine, mund të krijosh një mjedis të vogël që mban lagështinë e nevojshme dhe i mbron nga ajri i thatë i frigoriferit. Dhe ja ku ke: kopra, majdanozi dhe koriandra qëndrojnë të freskëta, krokante dhe gati për përdorim për shumë më tepër ditë. Më e rëndësishmja, procesi është shumë më i thjeshtë nga ç'mund ta imagjinosh.
Si funksionon ky magjik? Uji i mban kërcellet e erëzave të hidratuara, ndërsa kavanozi kufizon kontaktin e tyre me ajrin e thatë të frigoriferit. Kjo do të thotë që gjethet nuk dehidratohen aq shpejt dhe mbeten jeshile e të freskëta për një kohë më të gjatë. Një lehtësim i vërtetë për kuzhinën tonë, apo jo?
Ky hile është ideale për erëzat me gjethe, si kopra, majdanozi dhe koriandra.
Ndonjëherë, idetë më të thjeshta janë ato më efektivet, sidomos kur bëhet fjalë për të kursyer dhe për të shijuar ushqimin. Me një gotë ujë, një kavanoz qelqi dhe pak sekonda përgatitje, mund t'i mbash erëzat e tua të preferuara të freskëta për shumë më tepër kohë. Kështu redukton mbeturinat ushqimore, kursen para dhe ke gjithmonë erëza aromatike gati për recetat e tua të preferuara. Nëse deri më sot i hidhje majdanozin ose koprën pas pak ditësh, ky "hack" i thjeshtë ia vlen patjetër një provë. A do ta provoni?