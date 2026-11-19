Olechka, ultimatu i hapur për BBVK5: O Fuego, o s'e shikoj më!
Olechka sapo doli nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5, por mesa duket mendjen e ka lënë brenda me një nga banorët më të komentuar. Ajo nuk humbi kohë pas eliminimit dhe në një intervistë në Bis Cast, foli hapur për gjithçka, duke bërë një deklaratë që na ka lënë pak gojëhapur, të themi të drejtën.
Pa rrotulla fare, Olechka deklaroi se i gjithë interesi i saj për BBVK5 është vetëm dhe vetëm Fuego! Ajo tha se e ndjek Big Brother-in vetëm për situatat e Fuego-s dhe se, nëse del ai, për të shfaqja përfundon. Flitet për dedikim të nivelit tjetër apo jo? Kjo tregon qartë prioritetet e saj brenda shtëpisë, dhe tani edhe jashtë saj.
Por ajo nuk u ndal me kaq. Ish-banorja pranoi se ishte gabim që nuk i tregoi Fuego-s se po e pret jashtë. E megjithatë, s'është fundi i botës! Olechka ka gati planin B, që të na bëjë të qeshim pak: një dron! "I uroj fitoren! Ishte gabim që nuk i thashë se po e pres, por nëse familja ia dërgon dronin, do t’i shkruaj se Olechka po e pret jashtë," shtoi ajo.
A mendoni se do ia dalë t'i dërgojë mesazhin me dron Fuego-s? Apo mos vallë Big Brother-i do të marrë një 'goditje' të rëndë nga shikueshmëria nëse del Fuego? Kush i di prioritetet e Olechkës!