Arlinda merr frerët: Në Big Brother VIP Kosova 5, flet vetëm ajo!
Dinamikat e lojës në Big Brother VIP Kosova 5 po ndryshojnë çdo ditë, teksa banorët po hapin karta të cilat sjellin sfida dhe rregulla të reja brenda shtëpisë, duke na lënë të gjithëve gojëhapur.
Këtë herë, ka qenë Arlinda ajo që ka hapur kartën e radhës, duke marrë një avantazh të veçantë në lojë që do të ndezë atmosferën. Imagjinoni pak: sipas udhëzimit të kartës, për 60 minuta të gjithë banorëve u ndalohet të flasin. Po, e dëgjuat mirë! Ata duhet të komunikojnë vetëm përmes gjesteve dhe mimikave, si në një pantomimë të vërtetë!
Dhe pika kulminante? Arlinda është e vetmja që ka të drejtë të flasë. Kush e di se çfarë pafundësish situatash komike do na dhurojnë banorët duke u munduar të shprehen pa fjalë. A do arrijnë të heshtin plot një orë, apo do jetë një detyrë e pamundur për ata që s'mbajnë dot gojën mbyllur?