Noizy në GJKKO: Leart Haxhiun nuk e njoh, po Klevioli më shan me nënë e babë për famë!
Noizy u zgjua nga gjumi në qershor të vitit 2022 nga shpërthimi i lokalit të tij. Babai e njoftoi për ngjarjen, por reperi, sipas dëshmisë së dhënë në GJKKO, nuk donte të dilte, "se më shohin njerëzit". E kupton ti? Si të mos e shihje Noizyn me gjithë atë bujë!
I pyetur se çfarë funksioni kishte objekti, ai u përgjigj troç: "Funksion për të bërë lekë, shitje rrobash". Noizy tha se e ka ditur kush ia vuri tritolin: sipas tij, Kleviol Ahmeti ka thënë publikisht se e ka vënë Laerti për të. Ai shtoi se Leart Haxhiun nuk e njeh, vetëm pas rastit. Po kush ishte personi që e vuri lëndën plasëse, nuk e di, por e tregoi vetë Klevioli në TikTok.
Dy muaj para dëshmisë, reperit i vunë eksploziv në një karton pice, por fatmirësisht fitili nuk ishte ndezur. Ai është i bindur që "është e njëjta dorë". Ai shpjegoi se gjithçka nisi pasi një ditë para shpërthimit pati një përleshje fizike me Kleviol Ahmetin. Ky i fundit i kishte shkuar në lokal me 20 veta për t'u sqaruar, kishte ofenduar stafin dhe vetë Noizyn, dhe pas kësaj nisi përleshja fizike. Po atë natë shpërtheu dinamiti. Pastaj Klevioli doli live në TikTok dhe tha se pati bubullima nga Durrësi. E pranoi vetë, thotë Noizy.
Sikur të mos mjaftonte, Noizy tha se ka edhe një gjyq të hapur pasi Klevioli ia ka djegur makinën. Personi që ia dogji makinën e ka pranuar se ka marrë 600 euro. Nga ana tjetër, prokuroria pyeti për motivin, dhe Noizy, pa hezitim, tha: "Motivin e doni troç? Erdhi për t'u sqaruar, prej vitit 2019 më shan me nënë e me babë, e bën për famë".
Avokati, sigurisht, e pyeti: "Mendoni se kush ju shan juve merr famë?" Noizy u përgjigj se nuk e mendon, por se merr shumë famë. Në fund pyeti Gjykatën: "A është nevoja të vij më të dëshmoj?"