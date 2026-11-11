GTA VI bën festival: Travis Scott e Cardi B në skenë!
Kush tha që Grand Theft Auto VI do të ishte thjesht një lojë? Rockstar Games ka vendosur ta marrë seriozisht edhe anën muzikore të botës së tyre virtuale, aq seriozisht sa ka shpallur 'Grand Theft Auto VI: The Festival'. Harrojeni thjesht një soundtrack të mirë, apo stacione radioje të kuruar nga superstarë – këtë herë po flasim për një festival të mirëfilltë, që do të bëjë zhurmë!
Festivali do të ndodhë në Mana Wynwood, qendra kryesore e konventave në Miami, më 21 nëntor. Dhe po, e kemi afër, kështu që kush do të shkojë, duhet të veprojë shpejt!
Në krye të listës janë yjet e momentit: Travis Scott me miqtë e tij (që do të shfaqen si Cactus Jack), Cardi B, dhe dyshja energjike CA7RIEL & Paco Amoroso. Imagjinoni ç'energi do të shpërthejë në skenë! Këta e dinë si t'i ndezin gjërat, s'ka diskutim.
Por surprizat nuk mbarojnë këtu! Në skenë do të ngjiten edhe emra të njohur si Justice dhe Metro Boomin, që e bëjnë akoma më të zjarrtë lineup-in. Dhe për dashamirët e tingujve lokalë, Nick León, djali i Miamit, do të performojë B2B me DJ Python, duke na sjellë ritmet më të mira.
Për ata që mezi presin performancën e Cactus Jack, bashkë me Travis Scott do të jenë edhe Don Toliver, Kodak Black dhe Sofaygo. Imagjinoni Travis, Kodak dhe Don Toliver në të njëjtën skenë – ky nuk është thjesht një set, po një shpërthim muzikor që do të mbahet mend! Rauw Alejandro do të sjellë edhe ai disa mysafirë surprizë, kështu që na pret një show i paparashikueshëm.
Tainy, një tjetër artist i talentuar nga Porto Riko, është gjithashtu në listë, duke i dhënë edhe më shumë peshë eventit. Plus, do të ketë dhe dy sete të tjera B2B DJ: Dare B2B Fcukers dhe Prospa B2B Skream, që garantojnë ritëm dhe argëtim pa fund. Dhe mos harroni Suero-n, projektin bashkëpunues të Jubilee, Berrakka dhe Jonny From Space, që e plotësojnë listën dhe premtojnë tinguj origjinalë.
Me kaq shumë emra të mëdhenj, ky festival po tregon që Rockstar Games s'po luan, po po e merr shumë seriozisht botën e argëtimit. Po ju, do t'i merrnit biletat?