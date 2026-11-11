Gordon Ramsay feston 60-vjetorin me foto “topless” dhe muskuj
Gordon Ramsay, shefi i kuzhinës që s'njeh moshë, na la me gojë hapur kur festoi 60-vjetorin e tij më 8 nëntor. Ai e shpërndau këtë moment të veçantë me vajzën e tij, Matilda “Tilly” Ramsay, e cila mbushi 25 vjeç po në të njëjtën ditë. Por festimet nuk u mbyllën me kaq, pasi Ramsay vendosi të tregojë botës se mosha është vërtet vetëm një numër, sidomos kur ke muskuj prej hekuri.
Një ditë pas ditëlindjes, shefi i famshëm postoi një foto pa bluzë në Instagram, duke treguar format e tij impresionuese. Faleminderit të gjithëve për mesazhet e mrekullueshme për ditëlindje! Dita 2 e të qenit 60 vjeç......LFG!!!! shkroi ai, duke treguar entuziazmin e tij. Nga kolegia e tij e kuzhinës, Carla Hall, mori komentin epik: Ti punon mirë, SEKSI!! 🔥🔥🔥🔥🔥. Duket se mosha nuk e ka ndalur fare!
Por, si arrin Gordon Ramsay të mbajë këtë fizik në moshën 60-vjeçare? Epo, ky rezultat nuk vjen pa mundim, sigurisht. Shefi i njohur e mban trupin në formë falë një regjimi të rreptë stërvitjeje. Metoda e tij përfshin çiklizëm, not, vrapim dhe trajnime të rregullta për Ironman Triathlon, një sfidë që kërkon durim dhe rezistencë të jashtëzakonshme.
Dedikimi i tij është i pashoq. Vetëm 10 muaj pasi pësoi një aksident serioz me biçikletë në vitin 2024, ku i kishte brinjët e mavijosura rëndë, ai mori sfidën e Ironman duke u stërvitur për të vitin e kaluar. Ky pasion për çiklizmin dhe garat Ironman ka nisur prej vitesh. Që në vitin 2018, ai kishte thënë se po fokusohej te fitnesi për t'u vënë në formë serioze. Sa më shumë stërvitem, aq më normal jam, aq më shumë ndiej se kam mbetur i pandryshuar. Është vetëm një kujtesë e vogël e asaj që jam në të vërtetë, ka thënë ai.
Kush tha që 60 është mosha e qetësisë dhe kolltukut? Gordon Ramsay po shpërthen çdo stereotip, duke na treguar se me disiplinë dhe pasion, mosha është thjesht një numër. Dhe, të jemi të sinqertë, kush nuk do të donte të ishte në këtë formë në 60 vjeç? I lumtë!