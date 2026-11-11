Bella Hadid konfirmon lidhjen e re: Ja kush është Nathan Lacy!
Supermodelja Bella Hadid ka shuar çdo dyshim: ajo është në një lidhje të re! Për herë të parë, ajo publikoi në Instagram foto me partnerin e ri, Nathan Lacy, duke konfirmuar kështu zyrtarisht romancën e tyre.
Çifti u pa së bashku gjatë një ndeshjeje hokeji të ekipit Colorado Avalanche, të shtunën në mbrëmje. Në disa prej fotove, Hadid shihet e përqafuar me Nathan, ndërsa ai e puthi butë në faqe. Ajo ndau edhe momente argëtuese, duke ngrënë hot-dog dhe duke mbështetur me zemër ekipin e saj të preferuar. Në postim, Bella shprehu gjithë entuziazmin për atmosferën dhe pasionin e hokejit: “Pavarësisht se ku ndodhesh në botë, zemra, vendosmëria, shoqëria mes lojtarëve, pasioni i tyre dhe besnikëria e jashtëzakonshme e tifozëve janë gjëja më fantastike për t’u përjetuar nga afër kur bëhet fjalë për hokejin”.
Po kush është Nathan Lacy? Ai vjen nga Kolorado, ku familja e tij ka një kompani ndërtimi dhe ai vetë ka punuar aty që në moshë të re. Dhe ja ku befasohemi pak: Nathan është vëllai i shoqes së ngushtë të Bellës, Rachael Lacy. Zërat për një lidhje mes tyre filluan të qarkullonin prej shkurtit të këtij viti, kur ata u panë bashkë në Javën e Modës në Milano.
Kjo romancë e re vjen vetëm disa muaj pasi Bella u nda nga kalorësi profesionist Adan Banuelos. Ata ishin në një lidhje për rreth dy vjet, u njohën në 2023 në një aktivitet me kuaj në Teksas dhe madje kishin blerë bashkë një shtëpi dhe kuaj me vlerë miliona dollarë. Çuditërisht, në maj të këtij viti, ish-çifti u pa sërish bashkë në një fermë në Teksas, duke ngjallur zëra për një pajtim.