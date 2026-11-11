Rita Ora, hit për filmin e ri për fëmijë – ViQueen!
Rita Ora po na befason sërish, por këtë herë jo me ndonjë videoklip ultra seksi apo bashkëpunim të papritur. Bëhuni gati, sepse ajo sapo ka incizuar një këngë për një film të animuar për fëmijë!
Bëhet fjalë për prodhimin norvegjez "ViQueen", një film për fëmijë. Dhe kush tjetër përveç Ritës ka marrë përsipër tekstin dhe prodhimin e këngës "The Current"?
Prapaskenat nga puna e saj tashmë po qarkullojnë në rrjetet sociale, duke na dhënë një shije të asaj që po vjen. Kënga tashmë ka dalë në faqen zyrtare të filmit, kështu që mund ta dëgjoni sa herë të doni! Ndërsa filmi? Bëni gati popcorn-in, sepse del në kinema më 25 dhjetor.
Epo, Rita po tregon që nuk është vetëm për skenat e mëdha, por edhe për zemrat e vogla! A do ta dëgjojmë hitin e saj në çdo festë fëmijësh tani?