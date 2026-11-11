Françeska Murati flet pa doreza për periudhën e errët: Humba kontaktin me realitetin
Françeska Murati, një emër që s'ka nevojë për prezantim pas eksperiencës në "Big Brother VIP Albania", ka hapur zemrën me ndjekësit e saj. Ajo ka treguar për një periudhë super të vështirë në jetën e saj, plot barrë emocionale dhe presion, e gjitha për shkak të lajmeve që, sipas saj, s'kishin lidhje fare me të vërtetën.
Ish-banorja vendosi të flasë hapur pas pyetjes së një ndjekësi në rrjetet sociale, i cili e pyeti si ndihej dhe për vendimin që kishte penduar më shumë. Përgjigjja e Françeskës ishte një shuplakë realiteti për të gjithë ne që mendojmë se jeta e personazheve publikë është gjithmonë rozë. Ajo pranoi se kishte kaluar një kohë kur emocionalisht nuk ishte mirë fare, por sidoqoftë, përpiqej të vazhdonte jetën e përditshme sikur gjithçka ishte normale. Ajo tha se nuk ndihej aspak mirë dhe thjesht ecte përpara në autopilot. E kush s'e ka provuar këtë ndjenjë të "autopilotit" kur gjërat shkojnë ters?
Ajo që e përkeqësoi situatën akoma më shumë ishin lajmet e pavërteta dhe historitë e sajuara që publikoheshin vazhdimisht nëpër portale për jetën e saj private. Françeska tregoi se situata bëhej dyfish e rëndë kur prindërit e saj i dërgonin çdo ditë publikime të ndryshme, duke e vënë vazhdimisht përballë pretendimeve dhe akuzave që ajo i konsideronte shpifje. Ish-banorja e BBV rrëfeu se prindërit i dërgonin çdo ditë portale të reja, lajme dhe shpifje. Imagjinoni pak këtë presion: të shihni veten çdo ditë në lajme false dhe të keni prindërit që ju pyesin për to!
Presioni nga kjo situatë e preku aq shumë Françeskën, saqë në një moment ajo ndjeu se po humbiste kontaktin me realitetin. Kjo është një pikë që na bën të reflektojmë seriozisht për efektin e thashethemeve dhe lajmeve të pakonfirmuara. Përveç këtyre vështirësive emocionale, ajo foli edhe për një nga pendesat më të mëdha të jetës së saj: përpjekjen për t'i bërë të gjithë të lumtur, duke lënë veten dhe dëshirat e saj në plan të dytë. Një gabim që besojmë e kanë bërë shumë prej nesh.
Ish-banorja tha se me kalimin e kohës kishte kuptuar që përpjekja për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve mund të mos jetë gjithmonë e suksesshme, sepse pavarësisht sjelljes apo vendimeve që merr, do të ketë gjithmonë njerëz që do të gjykojnë. Dëshira për të mos zhgënjyer apo lënduar askënd shpesh e kishte bërë të mos mendonte mjaftueshëm për lumturinë e saj personale.
Tani, Françeska duket se ka reflektuar mbi këtë periudhë, duke zgjedhur t'i japë më shumë rëndësi qetësisë emocionale dhe të mos e kushtëzojë jetën e saj nga opinionet e të tjerëve. Një zgjedhje e mençur, nëse do të na pyesnit ne! Në fund të rrëfimit, ajo i dha edhe një mesazh të qartë ndjekësve të saj, duke i këshilluar të mos sakrifikojnë lumturinë e tyre vetëm për të fituar miratimin e njerëzve rreth tyre. Njerëzit që janë vërtet të lumtur me jetën e tyre nuk e kalojnë kohën duke u munduar t'ia shkatërrojnë jetën dikujt tjetër, përfundoi Françeska Murati.