Prapë zjarr në Big Brother VIP Kosova: Hajde më kap për flokësh!
Ja ku jemi prapë! Big Brother VIP Kosova 5 duket se nuk njeh qetësi, sidomos kur bëhet fjalë për Anjeza Gubetinin dhe Zoja Nushin. Kështu ndodhi edhe në Prime-in e së hënës, ku zënka e tyre mori përmasa epike. Pasi u transmetua një klip ku Anjeza dëgjohej duke e kërcënuar Zojën me fjalët Do të t'i shkul flokët, atmosfera u ndez për bukuri.
Por Zoja nuk është tip që mban anën. Ajo nuk ngurroi të përgjigjej aty për aty, drejtpërdrejt, dhe pa fije droje. Hajde, më kap për flokësh! i tha Zoja, duke e sfiduar Anjezën me një guxim . Epo, kjo quhet të qëndrosh në pozicionin tënd, apo jo?
Kjo deklaratë erdhi gjatë një përballjeje që rivizitoi debatin e disa ditëve më parë brenda shtëpisë. Dhe si nisi gjithçka? Natyrisht, me temën e nxehtë: i dashuri i Anjezës. Gjithçka kishte nisur kur Zoja e përmendi në mënyrë të përsëritur partnerin e Anjezës. Anjeza, e cila është dukshëm shumë e ndjeshme për këtë çështje, e kishte paralajmëruar Zojën disa herë që të mos e përfshinte të dashurin e saj në diskutimet e tyre.
Por, siç ndodh rëndom në shtëpinë e Big Brother, paralajmërimet shpesh bien në vesh të shurdhër. Situata mes tyre kulminoi me kërcënime dhe fjalë të ashpra. Prime-i i së hënës ishte thjesht një tjetër moment tensioni që nxori në pah marrëdhënien e tyre të tendosur. A thua do i shohim vërtet duke u kapur për flokësh, apo do qetësohen disi? Le të shpresojmë që “flokët” të mbeten vetëm fjalë, për hir të shikueshmërisë, natyrisht!