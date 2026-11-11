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Prapë zjarr në Big Brother VIP Kosova: Hajde më kap për flokësh!

Mandy Mandopoulos · 11 nëntor 2026

Ja ku jemi prapë! Big Brother VIP Kosova 5 duket se nuk njeh qetësi, sidomos kur bëhet fjalë për Anjeza Gubetinin dhe Zoja Nushin. Kështu ndodhi edhe në Prime-in e së hënës, ku zënka e tyre mori përmasa epike. Pasi u transmetua një klip ku Anjeza dëgjohej duke e kërcënuar Zojën me fjalët Do të t'i shkul flokët, atmosfera u ndez për bukuri.

Por Zoja nuk është tip që mban anën. Ajo nuk ngurroi të përgjigjej aty për aty, drejtpërdrejt, dhe pa fije droje. Hajde, më kap për flokësh! i tha Zoja, duke e sfiduar Anjezën me një guxim . Epo, kjo quhet të qëndrosh në pozicionin tënd, apo jo?

Kjo deklaratë erdhi gjatë një përballjeje që rivizitoi debatin e disa ditëve më parë brenda shtëpisë. Dhe si nisi gjithçka? Natyrisht, me temën e nxehtë: i dashuri i Anjezës. Gjithçka kishte nisur kur Zoja e përmendi në mënyrë të përsëritur partnerin e Anjezës. Anjeza, e cila është dukshëm shumë e ndjeshme për këtë çështje, e kishte paralajmëruar Zojën disa herë që të mos e përfshinte të dashurin e saj në diskutimet e tyre.

Por, siç ndodh rëndom në shtëpinë e Big Brother, paralajmërimet shpesh bien në vesh të shurdhër. Situata mes tyre kulminoi me kërcënime dhe fjalë të ashpra. Prime-i i së hënës ishte thjesht një tjetër moment tensioni që nxori në pah marrëdhënien e tyre të tendosur. A thua do i shohim vërtet duke u kapur për flokësh, apo do qetësohen disi? Le të shpresojmë që “flokët” të mbeten vetëm fjalë, për hir të shikueshmërisë, natyrisht!

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.