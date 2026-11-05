Nëna e Bejtës kërkon syzet poshtë, pse i mban ai gjithë kohës?
Këngëtari ynë Bejta ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, jo vetëm për muzikën, por edhe për një aksesor të tijin që s'e ndan kurrë: syzet! Po, e lexuat mirë, i mban edhe në dush, e lëre më gjithë kohën tjetër. Një detaj që, le të jemi të sinqertë, na ka bërë të gjithëve kuriozë, pse vallë?
Dhe më në fund misteri u zgjidh: vetë Bejta ka treguar se syzet janë një premtim që ia ka bërë nënës së tij. Një simbolikë e fortë që e lidh me të dhe ia kujton atë, kudo e në çdo kohë. Sa gjest i bukur, apo jo? Një dedikim i tillë, edhe pse paksa ekstrem me ato syzet në dush, tregon një lidhje të veçantë.
Por ja që jeta (dhe mamaja!) ka sense humori të pabesueshme. Pikërisht gjatë prime-t, Bejta u përball me një kërkesë të papritur. Kush mendoni se e kërkoi këtë? Vetë nëna e tij, ajo për të cilën i mban! Epo, këtë s'e priste askush. Nëna i kërkoi atij t’i heqë syzet.
Mos vallë mamaja do ta shohë njëherë pa syze, apo thjesht lodhet nga ai look konstant? Cili mendoni se ishte reagimi i Bejtës?