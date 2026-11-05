Arlinda dhe Bejta pa filtra për Vjollcën: "I ka dalë bisht" loja!
Arlinda dhe Bejta, dy zëra që nuk i tremben të vërtetës, kanë ndarë mendimet e tyre për lojën që po bën Vjollca brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5. Dhe po themi, nuk e kanë kursyer asnjë detaj. Çfarë mendon Arlinda? Ajo e ka plotësisht të qartë se si ka nisur kjo aventurë për Vjollcën.
Sipas Arlindës, duket se Vjollca kishte hyrë në lojë me një ide shumë specifike: të ishte qendra e universit brenda shtëpisë. Imagjinoni pak, ajo me siguri ka menduar se dritat e vëmendjes do të ishin të gjitha mbi të, si një divë në skenë. Por ja ku vjen realiteti i ashpër i Big Brother-it, dhe siç ndodh shpesh, planet shkojnë dëm! Situata brenda shtëpisë i ka dalë totalisht ndryshe nga ajo që kishte ëndërruar.
Arlinda e ka përmbledhur situatën gjatë bisedës me Bejtën, duke thënë: "Nuk e ka pritë këtë lojë kështu… I ka dalë bisht".
A do të arrijë Vjollca të kthejë lojën në favorin e saj, apo kjo "bishtnajë" do ta ndjekë deri në fund? Çfarë mendoni ju?