Gara “Topi i Artë”: Kane, Yamal apo Mbappé – kush e merr trofeun?
Edicioni i 70-të i çmimit “Topi i Artë”, i themeluar nga revistë prestigjioze franceze e futbollit botëror France Football, do të mbahet për herë të parë në Angli. Kjo ceremoni, që vjen në shenjë njohjeje për fituesin e parë, futbollisti anglez Stanley Matthews, mund të shënojë edhe fituesin e parë anglez në 25 vjet.
Sulmuesi i klubit të futbollit gjerman Bayern Munich, Harry Kane, është një pretendent kryesor. Ai ka shënuar 73 gola të jashtëzakonshëm në 65 ndeshje për klubin dhe vendin sezonin e kaluar, duke e çuar Bayernin drejt dy trofeve dhe Anglinë në gjysmëfinalet e Kupës së Botës. Megjithatë, eliminimet në gjysmëfinalet e Champions League dhe Kupës së Botës i bëjnë shanset e tij larg të sigurtës. Kane, 33 vjeç, e ka shprehur hapur dëshirën: Do të më pëlqente të arrija diçka të tillë. Do të ishte një moment historik masiv në karrierën time, duke shtuar se procesi i pritjes është shumë stresues. Po ta mendosh, edhe ne e kemi marrë pak stres vetëm duke e lexuar.
Ndërkohë, ylli 19-vjeçar i Barcelonës, Lamine Yamal, i cili vitin e kaluar doli i dyti pas Ousmane Dembele, shihet si një fitues i ardhshëm i “Topit të Artë”. Edhe pse një dëmtim në kofshë i dha fund sezonit të tij me klubin dhe nuk shkëlqeu në triumfin e Spanjës në Kupën e Botës duke humbur çmime individuale ndaj shokëve të skuadrës, kjo nuk ia ka zbehur aspak besimin. Yamal deklaroi muajin e kaluar: Për mua, Mbappe dhe unë jemi dy lojtarët më të mirë në botë. Sinqerisht mendoj se, si më të mirët në botë, jemi ndoshta dy, dhe këtë vit unë e meritoj për shkak të asaj që kam fituar. Seriozisht, kush nuk do donte këtë vetëbesim?!
Kylian Mbappe, 27 vjeç, krenohet me shumë arritje individuale, por pa medalje ekipore për Real Madridin apo Francën. Ai ishte golashënuesi më i mirë në La Liga, Champions League dhe Kupën e Botës, pa fituar asnjë nga këto trofe. Me 22 gola, ai është golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në historinë e Kupës së Botës. Në pyetjen se për kë voton, Mbappe tha: Votoj për veten time. Siç thotë populli, mos lër gjë pa e marrë vetë.
Çmimi, ndonëse nuk ka shpërblim në para, gjeneron bonuse të mëdha nga klubet dhe partnerët komercialë, duke rritur vlerën marketuese të një lojtari. Për çmimin e grave, Alexia Putellas është favoritja për të fituar për herë të tretë, pas dy fitoreve në 2021 dhe 2022. Ajo ishte pjesë e skuadrës së Barcelonës që fitoi Champions League sezonin e kaluar. Rivalja e saj kryesore është ish-shoku i saj i skuadrës, polakja Ewa Pajor, e cila shënoi 11 gola në Champions League.
Atëherë, pyetja e madhe mbetet: kush do e ngrejë lart Topin e Artë këtë herë?