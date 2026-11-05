Martin Scorsese zbulon pse dështoi ‘Kleopatra’ me Angelina Jolie – dhe fajtorin s’e prisni!
Martin Scorsese, një titan i kinemasë, ka zbuluar pse projekti i tij i madh për Kleopatrën, ku do të shkëlqente Angelina Jolie, mbeti vetëm një ëndërr. Dhe, besojeni ose jo, faji ishte... i Kim Jong Un-it!
Scorsese, me humorin e tij tipik, ia atribuoi dështimin pasojave të sulmit kibernetik ndaj 'Sony Pictures' në vitin 2014. Sipas tij, Kim Jong Un-i u zemërua nga filmi 'The Interview', ku Seth Rogen dhe James Franco talleshin me idenë e vrasjes së liderit koreano-verior, duke 'shpërthyer të gjitha në Columbia'. Scorsese përmendi Rogen, duke shtuar me humor: 'Seth Rogen, apo jo? Pastaj ai u zemërua dhe kjo e shkatërroi "Cleopatran"'. Imagjinoni, dramë mes regjisorëve, yjeve të Hollywood-it dhe liderëve botërorë!
Ok, tani të lëmë pak shakatë e Scorseses, sepse situata ishte pak më serioze. Sulmi kibernetik i 2014-ës ndaj 'Sony Pictures' ishte një skandal i madh, ku u publikuan mijëra emaile dhe dokumente konfidenciale. Mes tyre, u zbuluan edhe mesazhe mes producentit Scott Rudin dhe ish-drejtueses së 'Sony-t', Amy Pascal, ku diskutohej Angelina Jolie. Dhe nuk ishin aspak komplimente! Rudin e kishte përshkruar aktoren me fjalët 'një vajzë e llastuar, me talent minimal'. Auç!
Projekti i Kleopatrës, që parashikonte Jolie-n si sundimtaren e fundit të dinastisë Ptolemaike të Egjiptit, ishte një prodhim madhor dhe një bashkëpunim i rëndësishëm. Skenarin pritej ta shkruante Eric Roth, i njohur edhe për bashkëpunimin e mëvonshëm me Scorsese-n te 'Killers of the Flower Moon'. Projekti mbeti në fazën e zhvillimit, ndërsa komentet e regjisorit nuk provojnë se filmi u anulua drejtpërdrejt për shkak të Rogen apo komedisë së tij.
Pavarësisht këtij dështimi, as Scorsese e as Jolie nuk u ndalën. Regjisori vazhdoi me kryevepra si 'Silence', 'The Irishman' dhe 'Killers of the Flower Moon', ndërsa Jolie, për ironi, së fundmi interpretoi këngëtaren e famshme të operës Maria Callas në filmin biografik 'Maria'.
Epo, të themi të drejtën, të humbësh një film me Jolie-n për shkak të Kim Jong Un-it... ky është thelbi i Hollywood-it!