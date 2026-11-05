Diddy mund të lirohet më shpejt nga burgu: Ka një datë të re!
Reperi amerikan Sean “Diddy” Combs, 56 vjeç, mund të dalë nga burgu më 6 shkurt 2028, rreth një muaj më herët nga afati i parashikuar fillimisht. Ky lajm vjen pas transferimit të tij nga burgu Fort Dix në New Jersey, drejt institucionit Allenwood në Pensilvani.
Diddy po vuan një dënim prej 50 muajsh pasi u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave me qëllim prostitucioni.
Gjatë qëndrimit në burgun e mëparshëm, reperi kishte qenë në qendër të masave disiplinore. Pretendimet përfshinin përdorimin e telefonave të ndaluar dhe, siç thuhet, edhe konflikte me të burgosur të tjerë. Madje, raportohet se kishte humbur plot 41 ditë nga krediti për sjellje të mirë.
Përfaqësuesi i tij ka deklaruar se e mirëpresin ndryshimin e datës, nëse ky informacion konfirmohet, duke theksuar se "siguria dhe mirëqenia e Combs mbeten prioritet".