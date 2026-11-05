Bebe Rexha: Glitter dhe glam, a e theu Vegasin me këtë look?
Këngëtarja jonë shqiptaro-amerikane, Bebe Rexha, e ka marrë seriozisht misionin për të na lënë pa fjalë dhe duket se në Las Vegas ia ka dalë mbanë sërish! Ajo publikoi disa foto në Instagramin e saj, duke na treguar se si shkëlqeu në një event atje.
Për këtë shfaqje, Bebe kishte zgjedhur një fustan të gjatë, në nuancë shampanje, i dekoruar me gurë e detaje që vezullonin. Ky fustan, të themi të drejtën, theksonte siluetën e saj në mënyrën më fantastike të mundshme!
Por, a mbaroi këtu magjia? Jo mor jo! Ajo e kishte kompletuar dukjen me një pelerinë të shkurtër prej gëzofi, ngjyrë e çelët, që i dha një prekje super luksoze gjithë kompleksit. Dhe flokët bionde, bashkë me grimin e theksuar, e bënë Bebe-n të dukej si një mbretëreshë e vërtetë e skenës.
Nuk është çudi që këto foto morën një lumë vëmendje nga ndjekësit e saj. Bebe Rexha mbetet një nga emrat më të fortë të popit me origjinë shqiptare në skenën ndërkombëtare dhe me këto paraqitje, ajo thjesht na konfirmon pse.
E kupton, ky ka qenë një vit plot për Bebe-n, jo vetëm me paraqitje. Në qershor, ajo na solli albumin e saj të katërt në studio, “Dirty Blonde”, i cili u prit me interes nga fansat dhe shënoi një tjetër kapitull të suksesshëm në karrierën e saj muzikore.
Me gjithë këtë shkëlqim, kush mund të thotë që Bebe Rexha nuk është gati të pushtojë çdo skenë, apo jo?