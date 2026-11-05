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Bebe Rexha: Glitter dhe glam, a e theu Vegasin me këtë look?

Mandy Mandopoulos · 05 nëntor 2026

Këngëtarja jonë shqiptaro-amerikane, Bebe Rexha, e ka marrë seriozisht misionin për të na lënë pa fjalë dhe duket se në Las Vegas ia ka dalë mbanë sërish! Ajo publikoi disa foto në Instagramin e saj, duke na treguar se si shkëlqeu në një event atje.

Për këtë shfaqje, Bebe kishte zgjedhur një fustan të gjatë, në nuancë shampanje, i dekoruar me gurë e detaje që vezullonin. Ky fustan, të themi të drejtën, theksonte siluetën e saj në mënyrën më fantastike të mundshme!

Por, a mbaroi këtu magjia? Jo mor jo! Ajo e kishte kompletuar dukjen me një pelerinë të shkurtër prej gëzofi, ngjyrë e çelët, që i dha një prekje super luksoze gjithë kompleksit. Dhe flokët bionde, bashkë me grimin e theksuar, e bënë Bebe-n të dukej si një mbretëreshë e vërtetë e skenës.

Nuk është çudi që këto foto morën një lumë vëmendje nga ndjekësit e saj. Bebe Rexha mbetet një nga emrat më të fortë të popit me origjinë shqiptare në skenën ndërkombëtare dhe me këto paraqitje, ajo thjesht na konfirmon pse.

E kupton, ky ka qenë një vit plot për Bebe-n, jo vetëm me paraqitje. Në qershor, ajo na solli albumin e saj të katërt në studio, “Dirty Blonde”, i cili u prit me interes nga fansat dhe shënoi një tjetër kapitull të suksesshëm në karrierën e saj muzikore.

Me gjithë këtë shkëlqim, kush mund të thotë që Bebe Rexha nuk është gati të pushtojë çdo skenë, apo jo?

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.