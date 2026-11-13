Mariah Carey, mbretëresha e Krishtlindjeve, gati edhe në mes të verës!
Mariah Carey, që e njohim të gjithë si mbretëresha absolute e Krishtlindjeve, nuk pret dhjetorin që të përjetojë atë atmosferën magjike. Këngëtarja ikonike e hitit "All I Want for Christmas Is You" ka bërë të qartë se dashuria e saj për këtë festë është një pasion që nuk zbehet asnjëherë, madje edhe kur dielli përvëlon.
"Unë jam gjithmonë shpirtërisht gati për Krishtlindje, edhe gjatë verës," ka deklaruar 57-vjeçarja në një intervistë për revistën Interview. Dhe po të jemi të sinqertë, kush mund të habitet? Ajo nuk e ka fshehur kurrë që është e fiksuar pas kësaj feste, duke pranuar se emocionet e saj janë po aq të forta sa kur ishte fëmijë. "Ajo thotë se është e dashuruar pas Krishtlindjeve dhe i përjeton me të njëjtin emocion si kur ishte e vogël.
Po çfarë dëshiron dhuratë një mbretëreshë Krishtlindjesh? Jo diçka luksoze, por një qen të vogël! Mjaft e ëmbël kjo, apo jo? Ajo zbuloi gjithashtu se i adhurojnë ëmbëlsirat me çokollatë. Madje, na dha edhe një ide "të çmendur" që provoi për Halloween: shampanjë me pak çokollatë brenda gotës. Shampanjë me çokollatë? Po sikur të provojmë të gjithë, mbase na pëlqen!
Mariah ka kujtuar edhe periudhën e xhirimeve të videoklipit të këngës së saj "All I Want for Christmas Is You", që u publikua në vitin 1994. Imagjinoni pak: ajo po ngrihej nga të ftohtët me atë fustanin e kuq me gëzof të bardhë, fiks si kostumi i Babadimrit. Ajo ka thënë se ngrinte nga të ftohtët me atë veshje, duke shtuar se ende e ruan atë veshje dhe e përdor çdo vit. Kjo është dedikim i vërtetë, jo pak!
Kënga, që tashmë është kthyer në himnin e fundvitit, ka një histori vërtet të veçantë. Mariah tregon se e kishte nisur kompozimin në një tastierë të vogël elektronike, në shtëpinë ku jetonte në veri të New York-ut. Ajo kishte hedhur në letër gjithçka që i kujtonte Krishtlindjet, me një dëshirë të madhe: që edhe njerëzit e tjerë të përjetonin të njëjtin gëzim festiv. Dhe e ka arritur plotësisht, apo jo?
Dashuria e saj për Krishtlindjet është aq e madhe saqë ka kaluar edhe në kulturën popullore. Në vitin 2023, gjigandi i lodrave Mattel krijoi një kukull Barbie të frymëzuar nga ajo, veshur me fustanin festiv të videoklipit të dytë të "All I Want for Christmas Is You". Kjo quhet të bësh histori, jo vetëm me muzikë, por edhe me lodra! Tani, kush është gati të nxjerrë pemën e Krishtlindjeve që në nëntor, ashtu si mbretëresha?