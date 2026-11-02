Arjola Demiri rrëfen dramën e saj: 'Kam qenë edhe unë në lëkurën e Arlindës!'
Aktorja Arjola Demiri, e ftuar në “Grida Duma Podcast”, ka hapur zemrën për një nga periudhat më të vështira të jetës së saj: martesa dhe divorci. Por ajo që e bën rrëfimin e saj edhe më tronditës është paralelizmi i fortë që bëri me përjetimet e Arlinda Zekajt. Kjo histori, që preku thellë opinionin publik, e gjeti Arjolën shumë pranë, duke e ndjerë si një plagë të vetën.
Demiri tregoi se situatat që kaloi ajo vetë ishin të ngjashme me ato të Arlindës. Ajo theksoi se e ka ndjerë këtë histori në asht, sidomos gjatë protestave në Kosovë pas vrasjes së Arlindës. Aktorja shprehet se agresiviteti dhe tensionet brenda një marrëdhënieje janë realitete që mund ta lënë një grua përballë frikës dhe pasigurisë, duke e detyruar të kërkojë një rrugëdalje.
Ajo e pranoi hapur se ka qenë edhe vetë në lëkurën e Arlindës. Këto fjalë vijnë teksa Arjola rikujton përplasjet e vështira që përjetoi gjatë periudhës së divorcit. Ajo u ndje e pavlerësuar dhe pa mbështetje, sidomos nga ana e psikologes dhe punonjëses sociale.
Sipas Demirit, këto dy profesioniste, në vend që ta mbështesnin në një moment kur ajo kërkonte të mbronte veten dhe fëmijët e saj, dolën kundër saj. “Psikologia dhe punonjësja sociale dolën kundër meje! Si mund t’i bëhet kjo një nëne?”, pyeti ajo me një forcë të veçantë gjatë bisedës, duke ngritur një shqetësim madhor për sistemin e mbështetjes. Rrëfimi i Arjolës është një thirrje e fuqishme për të gjitha ato gra që mund të jenë duke kaluar situata të tilla. A e keni menduar se sa e vështirë është të gjesh mbështetje kur duket se bota është kundër teje?