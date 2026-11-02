Taylor Swift dhe Abigail: Dy dekada po flasin si 'Napoleon Dynamite'!
Taylor Swift dhe shoqja e saj e ngushtë, Abigail Anderson Berard, kanë dy dekada që flasin me zëra si ata të filmit "Napoleon Dynamite". Kjo shaka e brendshme vazhdon edhe sot, dhe sipas Swift, burrat e tyre duhet ta durojnë.
Superylli i muzikës dhe kantautorja e ndau këtë histori në një shfaqje të "Toy Story 5" në New York City më 1 nëntor, e ndjekur nga një sesion pyetjesh-përgjigjesh dhe pritje me bashkë-regjisorin dhe skenaristin Andrew Stanton. Swift, e cila ishte veshur me një bluzë të zezë me mëngë të gjata, një fund laps lëkure të zi dhe taka të zeza, shpjegoi se si miqësia mes personazheve të filmit, Bonnie dhe Blaze, i kujtoi lidhjen e saj me Abigail.
Të dyja u takuan si studente të vitit të parë në Shkollën e Mesme Hendersonville. Taylor kujtoi se kur u transferua në Nashville në moshën katërmbëdhjetë vjeç, ishte e reja në shkollë. Atje ishte një vajzë me emrin Abigail, me flokë kaçurrela si Blaze. Swift e imitoi zërin ndërsa përshkruante se si shoqet ende bëjnë shaka me njëra-tjetrën.
Abigail Anderson Berard, e cila u shfaq në dokumentarin e Swift të vitit 2020 në Netflix, "Miss Americana", u martua me Charles Berard në vitin 2022 dhe njoftoi shtatzëninë e saj në vitin 2024 duke përdorur vargje nga kënga "But Daddy I Love Him". Swift theksoi se gjetja e dikujt që kupton sensin e saj të humorit e bëri filmin veçanërisht domethënës.
Ndërkohë, shfaqja e filmit vjen mes zhurmës për çmime rreth këngës "I Knew It, I Knew You", e cila mund t'i sjellë Swift nominimin e saj të parë për Oscar. Kjo këngë origjinale nga "Toy Story 5" është hiti i saj i pesëmbëdhjetë në vendin e parë në Billboard Hot 100, një arritje e parë për Pixar. Ajo performoi këtë hit në Gala e Muzeut të Akademisë më 17 tetor, në performancën e saj të parë me bandë të plotë që nga "Eras Tour".
Seriozisht, a ka dikush një shoqe/shok që keni shaka nga thellësia e fëmijërisë?