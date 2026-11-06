Michele Morrone, nga '365 Ditë' në botën 'pa filtra': A jemi gati për këtë 'derë'?
Michele Morrone, ai djali që na futi në botën erotike të '365 Ditë' dhe na la pa fjalë, ka bërë një lëvizje tjetër në karrierë – dhe këtë herë, s'e prisnim të ishte kaq 'personale'! Aktori italian i është bashkuar Subs.com, një platformë e re me përmbajtje ekskluzive me pagesë. Dhe jo vetëm si krijues përmbajtjeje, po edhe si bashkëpronar në biznes. Kjo është tjetër nivel!
Subs.com është krijuar nga Tim Stokely, themeluesi i famshëm i OnlyFans. Dhe Morrone, 36 vjeç, ka premtuar se do të publikojë materiale që do na tregojnë një anë më personale të jetës së tij, përtej filmave dhe fotoshooteve artistike. Po, po, intimiteti ka një çmim, duket!
Përmes një postimi në Instagram, Morrone shpjegoi arsyen e këtij vendimi, duke lënë të kuptohet se do të ndajë më shumë nga vetja me fansat. Siç shkroi vetë: Të gjithë mendojnë se më njohin. Përmes filmave, fotove, markave, muzikës, mediave sociale... Por e vërteta është se keni parë vetëm një pjesë timen. Ekziston një botë që unë nuk e ndaj me askënd. Një anë më personale, më autentike. Pa filtra. Dhe unë kam vendosur t'jua hap këtë derë.
Çfarë premton për abonentët? Përmbajtje që nuk i shohim dot në Instagram apo TikTok, komunikim direkt, madje dhe video-thirrje! Po, po, e dëgjuat mirë. Dhe Morrone nuk ka ndërmend të na tregojë gjithçka tani, sepse disa gjëra nuk mund të shpjegohen, por duhet t'i zbuloni vetë. Sapo na shtoi kuriozitetin në stratosferë!
Po, sa kushton kjo 'kuriozitet' e re? Një abonim mujor te profili i Michele Morrone kushton 19.99 dollarë. Dhe nëse kjo nuk mjafton, ka edhe materiale speciale me çmime nga 5 deri në 35 dollarë për publikim. Epo, intimiteti me yllin ka shpenzimet e veta!
Morrone nuk është i vetmi emër i madh në këtë platformë. Edhe Megan Fox, me të cilën ai ka bashkëpunuar në filmin 'Subservience', është pjesë e Subs.com si krijuese përmbajtjeje dhe bashkëpronare. Duket se po bëhet trend!
Pas famës së madhe me '365 Ditë', Michele Morrone e ka zgjeruar aktivitetin e tij në muzikë, modë dhe projekte të reja kinematografike. Ky hap në Subs.com është një tjetër përpjekje për t'u lidhur direkt me fansat, duke e çuar 'përmbajtjen' e tij përtej ekranit të madh. Po si do të jetë kjo 'përmbajtje' e re, na bën kuriozë, apo jo?