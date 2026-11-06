18 ditë pa Lolën: Oriola Marashi e sheh në ëndërr dhe zemra i kërcen si top!
Oriola Marashi, ajo modelja që di si të na mbajë sytë te InstaStory-t e saj, këtë herë na ka prekur thellë. Qeni i saj i dashur, Lola, është zhdukur prej 18 ditësh, dhe shpresa duket se i është ringjallur pas një ëndrre. Ajo ndau një mesazh shumë emocional me ndjekësit e saj, duke zbuluar se e ka parë miken e saj me katër këmbë, pikërisht aty ku ajo dëshiron më shumë: në ëndërr.
Son të pashë në ëndërr. Lola ime... Më erdhe dhe për një çast m'u duk sikur të kisha sërish në krahë. U zgjova me mall, por edhe me shpresën se një ditë do të më kthehesh. 18 ditë pa ty, shkroi modelja. Kjo flet vetë për mallin e pafund që Oriola po ndjen.
Që prej 17 tetorit, rreth orës 4:27 pasdite, kur Lola humbi në zonën e Patokut, Oriola nuk është ndalur së bëri apel për ndihmë. Ajo ka bërë disa apele publike, duke kërkuar ndihmën e qytetarëve për ta gjetur Toy Poodle-n e saj të vogël, me gëzof kafe dhe peshë rreth 3.3 kilogramë. Qeni kishte një rrip të zi dhe përshkruhej si i frikësuar.
Për çdo informacion që mund të ndihmojë në kthimin e Loles, Oriola ka ofruar edhe një shpërblim të majmë: 2 mijë euro. Kjo tregon sa shumë i kushton asaj shoku besnik. Edhe pas kaq ditësh, ajo nuk e humbet besimin se Lola do të jetë sërish në krahët e saj.
Ne shpresojmë që ëndrra e Oriolës të kthehet në realitet shpejt, sepse askush nuk meriton të ndahet nga miku i tij më i mirë kaq gjatë! A keni parë ndonjëherë një ëndërr që ju ka dhënë kaq shumë shpresë?