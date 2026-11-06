Çiljeta Xhilaga i dedikon fjalët më të ëmbla djalit të partnerit: Nuk të solla në këtë botë, por jeta më dha privilegjin të të rris
Këngëtarja Çiljeta Xhilaga ka ndarë një mesazh super special për Beko Hoxhën, djalin e partnerit të saj, Alban Hoxha, i cili festoi ditëlindjen e 12-të. Ajo ka zgjedhur rrjetet sociale për të shprehur fjalë plot zemër, duke na treguar lidhjen e pazakontë që ka krijuar me të dhe vendin e rëndësishëm që ai ka në jetën e saj.
Gëzuar ditëlindjen shpirti i vogël! Ndoshta nuk të solla unë në këtë botë, por jeta më dha privilegjin të të rris, të të dua e të jem pjesë e çdo hapi të rrugëtimit tënd. Përgjatë jetës kam kuptuar se dashuria nuk matet me gjak, por me zemër, me përkushtim dhe me të gjitha ato ndjesi që të lidhin me dikë përtej çdo lidhje biologjike. Uroj që jeta të të buzëqeshë gjithmonë, të të ruajë nga çdo e keqe dhe të të japë gjithë lumturinë që meriton. Të dua pafund, biri im i mençur, i urtë dhe kokëfortë i shtëpisë sonë, Beko! shkruan këngëtarja.
Historia e Çiljetës me Bekon është vërtet e veçantë. Këngëtarja u bë pjesë e jetës së tij pas lidhjes me ish-futbollistin Alban Hoxha. Tragjikisht, nëna biologjike e djalit ndërroi jetë gjatë lindjes së tij. Që atëherë, Çiljeta ka qenë një figurë shumë e rëndësishme në rritjen e Bekos dhe lidhja e tyre është forcuar vit pas viti.
Edhe gjatë qëndrimit të saj në “Ferma VIP”, Çiljeta na zbuloi një detaj që na preku të gjithëve: ishte vetë Beko ai që i kishte kërkuar ta quante “mami”. Ajo rrëfeu emocionet e atij momenti, duke treguar se fillimisht i kishte kërkuar djalit të merrte miratimin e familjes së tij. Ky është një tregues i qartë i asaj dashurie të vërtetë që kalon çdo barrierë.
E pra, dashuria nuk njeh kufij e as lidhje gjaku, apo jo?