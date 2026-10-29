Juventusi në hall, një shqiptar i vjen në ndihmë! 🇦🇱
Juventusi përballej me Genoan në kampionat, dhe trajnuesi Luciano Spalletti duhej të planifikonte ndeshjen me një numër të konsiderueshëm mungesash. Arsyeja? Një listë e gjatë mungesash që do ta bënte çdo ekip të ndihej keq. Dhe mes gjithë kësaj kaosi, në listën e skuadrës për ndeshjen ra në sy një emër shqiptar: Durmishi, sulmuesi ynë!
Ai është përfshirë në grupin e lojtarëve të disponueshëm për këtë ndeshje, pasi ka spikatur me performancat e tij gjatë sezonit. Me lojtarë si Celik, Conceição, Nico González, Grabara, Locatelli, Ekhator, Yildiz dhe Thuram jashtë loje për shkak dëmtimesh, Spalletti kishte më pak opsione në dispozicion dhe kjo mund të ndikojë në formacionin e ekipit. Kjo mungesë masive i ka hapur një dritare të artë Durmishit.
Për sulmuesin shqiptar, kjo thirrje për këtë ndeshje përfaqëson një mundësi super e rëndësishme për të vazhduar me paraqitjet pozitive dhe për të siguruar më shumë vend në ekipin e parë. Ndonëse vendimi për ta futur në lojë varej totalisht nga zgjedhjet e trajnuesit, thjesht prania në listë i jep tjetër peshë. Imagjinoni atë momentin kur merr vesh që je në listë, zemra të bën bum-bum!