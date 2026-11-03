Kthesa e fundit e Jonida Vokshit: Çfarë e bëri t’i thoshte “PO” Big Brother VIP Kosovës?
Ishim mësuar me idenë që Jonida Vokshi s’do ishte më pjesë e "Big Brother VIP Kosova", por ja ku jemi, ajo është rikthyer, së bashku me Alaudin Hamitin. Pas njoftimit të saj në fund të gushtit se nuk do të ishte pjesë e edicionit të pestë, moderatorja ka zbuluar prapaskenat e këtij vendimi të papritur. Epo, kush nuk e pëlqen një kthesë drame, apo jo?
Kush e mendonte që Jonida do të ndryshonte kaq shpejt mendje? Deri një javë para nisjes së programit, ajo s'e kishte marrë aspak parasysh rikthimin. Po ja, malli për spektaklin dhe eksperienca e katër sezoneve të mëparshme e bënë të ndryshonte kurs. Që ta dish, s'është aq e lehtë të largohesh nga një format që të ka shoqëruar në disa nga periudhat më të rëndësishme të jetës. Besojmë se të gjithëve na ka ndodhur të themi më nuk e bëj këtë dhe pastaj të ndryshojmë mendje.
Jonida e ka pranuar vetë se përgatitja për një produksion të tillë kërkon shumë kohë dhe energji. Rikthimi në minutë të fundit, sigurisht, s'ishte një vendim i thjeshtë, por ja që prapë, ajo vendosi t’i japë vetes edhe një shans në ekran. Ne besojmë që kur e do diçka kaq shumë, sado e vështirë të jetë, gjen mënyrën. Dhe ja, ajo po e gjen.
Në gusht, Jonida njoftoi largimin pas katër edicioneve radhazi, duke thënë se i duhej të ngadalësonte ritmin dhe t'u kushtonte më shumë kohë dy fëmijëve të saj. Ajo shkruante atëherë se donte të ishte më prezente në jetën e tyre, pasi fëmijët po rriteshin dhe angazhimet profesionale e mbanin larg. Por, ja që largimi s'qenkërka dhe aq final.
Mes angazhimeve të shumta, ajo ka vendosur të rikthehet dhe të gjejë një balancë mes punës dhe familjes. Do të mundohem t’i bëj të dyja, Big-un dhe familjen, tha Vokshi. Kjo na bën të mendojmë: a do ia dalë? Dhe a do jetë më e lehtë sesa tingëllon?