Ky truk viral me një kavanoz zhvesh hudhrën për sekonda!
Kush nuk e ka provuar ndjesinë e bezdisjes kur i duhet të zhveshë dhjetëra thelpinj hudhre për një recetë? Ajo aroma e fortë që të mbetet në gishta, dhe koha që humbet duke hequr çdo lëkurë me kujdes… epo, ajo dramë mori fund!
Në ditët e sotme, kur rrjetet sociale janë kthyer në burimin kryesor të çdo lloj informacioni, natyrisht që dhe kuzhinën tonë e kanë 'përmirësuar' me plot truke të mençura. Ky për hudhrën, i cili është bërë menjëherë viral në TikTok, Instagram dhe YouTube, është thjesht gjenial! Ai premton të pastrojë sasi të tëra hudhre në pak sekonda, pa mundim dhe pa mjete të veçanta.
Dhe çfarë të duhet? Asgjë e komplikuar! Thjesht një kavanoz i thjeshtë me kapak, ose një tapërx që mbyllet siç duhet, . Marr thelpinjtë e hudhrës, ashtu siç janë, pa u munduar t’i ndash apo t’i presësh paraprakisht. Mbyll kapakun fort dhe fillo të shkundësh enën me forcë dhe shpejt, lart e poshtë, ose rrotulloje me intensitet. Kjo lëvizje bën që thelpinjtë të godasin njëri-tjetrin dhe muret e kavanozit.
Kur ta hapësh kapakun pas disa sekondash shkundjeje, mos u habis nëse të duket magji! Do të vëresh se shumica e lëkurave janë ndarë dhe kanë rënë vetë, duke lënë thelpinjtë e pastër dhe gati për përdorim në gatim. Është vërtet një moment që të lë gojë hapur, sidomos kur e bën për herë të parë.
Arsyeja pse ky truk ka fituar zemrat e gjithë njerëzve është sepse kombinon tre gjëra thelbësore: shpejtësinë, thjeshtësinë dhe praktikën. Nuk kërkon asnjë pajisje shtesë, nuk krijon rrëmujë në kuzhinë dhe mund ta përdorësh çdo ditë, qofsh duke gatuar një vakt të shpejtë apo një pjatë më të ndërlikuar. Është zgjidhja perfekte për të gjithë ata që duan të kursejnë kohë dhe të evitojnë stresin në kuzhinë, duke e kthyer një proces të mërzitshëm në diçka të shpejtë, e pse jo, edhe argëtuese.
Mirëpo, a do të vazhdojmë të përdorim ende thikën pas këtij zbulimi?