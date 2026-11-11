Kiara Tito në "Live with Luizin"? Reagimi i moderatores na la me pikëpyetje!
Seriozisht, kujt nuk i pëlqen drama (e mirë) dhe suspense? Sidomos kur bëhet fjalë për dyshen e dashur Kiara Tito dhe Luiz Ejlli. a do të shohim Kiarën, si të ftuarën e radhës në emisionin e këngëtarit, "Live with Luizin"? Sepse, ej, duam përballje!
Gjithçka nisi nga ndjekësit (ata që gjithmonë dinë të na mbajnë në tension) në Instagram. Gjatë një bisede virtuale, Kiara u pyet drejtpërdrejt: Ndjekësi pyeti nëse do të shkonte në segmentin "Përplasje Titanësh" të emisionit të Luizit. Çfarë bëri Kiara? A dha një po apo një jo të prerë? NUK E BËRI! Ajo reagoi vetëm me disa emoji, duke na lënë të gjithëve të hamendësojmë dhe të zhytemi në mister. Seriozisht, kushdo që e ka parë, e di që ky është tallje e pastër me nervat tona!
Po, por nuk ishte vetëm kjo. Në të njëjtën bisedë virtuale, Kiara u pyet edhe si ndihet kur bashkëshorti i saj, Luiz Ejlli, shpreh publikisht dashurinë dhe krenarinë për të. Dhe ajo çfarë bëri? Postoi një foto super romantike, duke u puthur me Luizin, shoqëruar me fjalët se është e lumtur dhe krenare për burrin e saj, se gjithçka ka kohën e vet dhe se karma ka mënyrën e saj të funksionimit. Kjo frazë për "karma-n" i shtoi edhe më shumë pikëpyetje gjithë situatës. Çfarë po na thotë Kiara? Që do vijë koha që do e shohim tek Luizi, apo që karma do rregullojë gjërat në mënyrë tjetër, duke na dhënë përballjen që presim? Mister!
Deri tani, asnjë konfirmim zyrtar nuk ka ardhur. Por, reagimi i Kiarës, ai me emoji-t dhe ai me "karma-n", na ka lënë derën hapur për mundësinë që ky çift të takohet sërish në ekran, por kësaj radhe si protagonistë të një "përplasjeje titanësh". Dhe le të jemi të sinqertë, kush nuk do të donte ta shihte këtë? A është gati bota e estradës shqiptare për këtë përballje? Mbetet për t'u parë, por unë po mbaj gishtat kryq!