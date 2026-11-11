Arlinda kundër Vjollcës: Herë bën mamin, herë motrën, ama na manipulon!
Nuk ka më paqe në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova! Arlinda ka hapur sytë dhe gojën, duke shpërthyer kundër sjelljes së Vjollcës. Duket se taktikat e kësaj të fundit nuk po i shkojnë më askujt.
Arlinda, pa i fshehur aspak nervat, e ka akuzuar hapur Vjollcën se po luan një rol për të ndikuar te banorët e tjerë. “E luan një lojë dhe po duket sikur po e urdhëron ose po e bën një gropë,” – s'e lëshoi pa e thënë Arlinda, duke e bërë të qartë se i ka lexuar strategjitë.
Dramë brenda dramës, Arlinda e shpjegoi edhe më tej “trippin” e Vjollcës: sipas saj, ajo herë e luan motrën, herë një rol tjetër. Si me thënë, njëherë nënë, njëherë motër, ama qëllimi qenka tjetër. Arlinda tha se Vjollca nuk ka nevojë ta bëjë këtë dhe se po mundohet t'i manipulojë. Epo, siç duket, maskat po bien një nga një në BBVK!
Kush do të jetë lëvizja e radhës e Vjollcës pas kësaj deklarate të fortë? Ne po presim me padurim!