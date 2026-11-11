Benita e BBVK pa fije turpi: Pëlqimi për Klodin? Ishte efekti i izolimit
Benita, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 4 që bëri bujë me pëlqimin e saj për Klodin brenda shtëpisë, ka folur sërish për këtë "lidhje" të përfolur. Dhe po, ka folur pa fije turpi, duke na lënë pak me gojë hapur me përgjigjen e saj super të drejtpërdrejtë!
E pyetur nga prezantuesja e emisionit “Big Cast” në Klan Kosova nëse ishte penduar për atë pëlqim, Benita dha një nga ato përgjigje që mbeten në histori. "Masë që jom dalë prej Bigut dhe e shoh se për kë kam shprehë pëlqim, kaniherë edhe kjo gotë të pëlqen," tha ajo, duke treguar qartë se realiteti jashtë shtëpisë së Big Brother e ka bërë të shohë gjërat me një sy tjetër.
Benita e qartësoi shumë mirë: "Ka qenë efekti i izolimit, sepse nuk ka qenë preferencë e imja." Pra, për ata që prisnin një histori dashurie pas Bigut, Benita e la të qartë se pëlqimi nuk ishte preferencë e saj.