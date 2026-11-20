Kasta e re e Hunger Games: Po, nervat janë vërtet në maksimum!
14 vjet më parë, filmi i parë Hunger Games bëri bujë dhe lansoi karrierat e disa prej aktorëve më të talentuar sot, si Jennifer Lawrence dhe Josh Hutcherson. Tani, me Sunrise on the Reaping, prequel-i i ri i serisë, fati i të qenit yje të rinj u ka rënë në dorë Joseph Zada-s 21-vjeçar, Mckenna Grace-it 20-vjeçare dhe Whitney Peak-ut 23-vjeçare. Dhe siç duket, presioni është sa qielli!
Treshja ishte plot pritshmëri, nervozizëm dhe emocion para lansimit të filmit, dhe me të drejtë. Të zëvendësosh një legjendë si Woody Harrelson, i cili luante Haymitch Abernathy në filmat origjinalë, nuk është shaka. Joseph Zada, i cili merr rolin e Haymitch-it adoleshent, e përjetoi këtë presion me intensitet të plotë. Jemi kapur pas njëri-tjetrit, tha ai, duke theksuar se po e shfrytëzonin mbështetjen e njëri-tjetrit.
Si u përgatit Zada për një rol ikonik?
Metoda e Zada-s për t'u bërë Haymitch ishte e dedikuar dhe intensive. Ai kaloi muaj të tërë duke u "investuar plotësisht" në performancat e Harrelson-it në katër filmat e parë të The Hunger Games. Ai thotë se shikonte gjithçka që mund të gjente dhe më pas mbante shënime, duke i përdorur ato si një shtresë bazë për t'i ngjyrosur me idetë e tij. Zada nuk e takoi Harrelson-in deri në mes të xhirimeve, por mori prej tij dy këshilla filmash: Cool Hand Luke dhe Harold and Maud. E para e ndihmoi shumë, sipas tij, për ta bazuar performancën, ndërsa e dyta ishte thjesht një film i këndshëm për t'u parë. Kritikat kanë qenë pozitive, duke vlerësuar punën e tij të vështirë për të hyrë në këpucët e një aktori të kalibrit të Harrelson-it.
Shoku në set: Një familje e vogël për t'ia dalë mbanë
Në një prodhim kaq të madh, të kesh shokë në set është thelbësore. Mckenna Grace, më me përvojë se të tjerët si një yll fëmijësh që ka luajtur në The Handmaid's Tale dhe Ghostbusters, pranoi se bashkimi me eksperiencën e Hunger Games ishte "kaq stresues." Nuk mendoj se diçka mund të të përgatisë për të punuar aty – kjo nuk është si asgjë që kam përjetuar, tha ajo. Whitney Peak, e njohur nga Chilling Adventures of Sabrina e Netflix, shaka me faktin se ajo dhe Zada i janë drejtuar Grace-it sa herë që janë ndjerë të ngecur ose të hutuar për atë që po ndodhte gjatë promovimit. Edhe aktori Jesse Plemons, i cili luan një producent lojërash në film, u mahnit nga qëndrueshmëria dhe hijeshia e Zada-s, ndërsa Glenn Close, që luan një përfaqësuese nga Kapitoli, tha se e donte punën me Zada-n. Ajo kujtoi se Zada i tha Jam pak i traumatizuar madje përpara se xhirimet të mbaronin plotësisht. Intensiteti i xhirimeve, me gjëra jashtëzakonisht fizike dhe thellësisht emocionale, e bën këtë eksperiencë tepër lidhëse, siç thotë Grace. Është si një familje e vogël në set; të gjithë kemi qenë mirënjohës që kemi pasur njëri-tjetrin.
Bota e Panem rikthehet edhe më brutale
Sunrise on the Reaping është filmi i gjashtë në sagën e Hunger Games, e cila ka grumbulluar mbi 3.3 miliardë dollarë në mbarë botën që nga viti 2012. Filmi zhvillohet 24 vjet para filmit origjinal dhe bazohet në librin e Suzanne Collins të vitit 2025. Historia ndodh gjatë edicionit të 50-të të The Hunger Games, ku elementët brutalë të universit distopian, si Panem-i post-apokaliptik me 12 distriktet dhe Kapitolin sundues, kthehen edhe më të fuqishëm. Me një kast të pasur aktorësh si Ralph Fiennes, Maya Hawke, Kieran Culkin dhe Elle Fanning, ky film sigurisht që do të jetë një spektakël për fansat.
Eksperienca në set ishte aq intensive sa Peak thekson se mund të bëhej shumë shpejt dërrmuese. Si e menaxhuan këtë? Aktorët u siguruan të mbaheshin të lehtë mes gjithë punës së vështirë. Sepse, le të jemi të sinqertë, kush do të donte të jetonte në Panem realisht? Imagjinoni të jeni Haymitch i ri! A ia vlen gjithë ky presion për të shkëlqyer në kinema?