Ish-kolegia e Disney-t zbulon: Shia LaBeouf ishte në rivalitet sekret me Hilary Duff!
Nëse mendonit se ditët e shkëlqimit të Disney Channel ishin vetëm magji dhe argëtim, gaboheni! Aktoja Christy Carlson Romano, e njohur si motra e personazhit të Shia LaBeouf në serialin ikonik "Even Stevens", ka hedhur dritë mbi disa drama që zhvilloheshin pas kamerave, shumë larg syve të fansave. Dhe le të jemi të sinqertë, rezultati është super interesant.
Romano, një ish-yll i Disney Channel, zbuloi gjatë një interviste në "The Joe Vulpis Podcast" se Shia LaBeouf, ndërkohë që luante në "Even Stevens", ishte jashtëzakonisht konkurrues dhe dëshironte me çdo kusht që seriali i tyre të ishte numri një në Disney Channel. Aq shumë, sa ai kishte krijuar një rivalitet të vërtetë me serialin "Lizzie McGuire", ku protagoniste ishte Hilary Duff, një aktore, këngëtare, kompozitore dhe sipërmarrëse amerikane. Por gjëja më qesharake? Hilary Duff s'e kishte idenë fare për këtë!
Rivaliteti sekret i LaBeouf me "Lizzie McGuire"
Imagjinoni një Shia LaBeouf të ri, të etur për sukses, i cili e shihte "Lizzie McGuire" si konkurrentin direkt. Sipas Christy Carlson Romano, ai vazhdimisht e kritikonte serialin e Duff, ndërsa kjo e fundit ishte e zhytur në punët e saj, pa e ditur që dikush në Disney po e merrte si rivale. "Shia ishte padyshim në rivalitet me Hilary Duff. Por Hilary nuk e kishte fare idenë," rrëfeu Romano, duke shtuar se ajo shpesh habitjej nga komentet e tij, duke e pyetur: "Ne nuk dimë asgjë për ta. Pse po flet kështu?"
Kjo sjellje, sipas Romanos, lidhej me dëshirën e madhe të LaBeouf për sukses. Romano beson se kjo vinte edhe nga vështirësitë që aktori kishte kaluar në fëmijëri, duke e parë suksesin e serialit si diçka thelbësore për jetën e tij.
"Even Stevens" u transmetua për tre sezone, nga viti 2000 deri në 2003, ndërsa "Lizzie McGuire" për dy sezone, nga 2001 deri në 2004, duke kulmuar me filmin "The Lizzie McGuire Movie" në 2003. Të dy serialet ishin super të ndjekur, por duket se lufta për audiencë ishte më e fortë në kokën e LaBeouf.
Nga kolegë në "Even Stevens" te distanca sot
Nëse shpresonit për një ribashkim të kastit, mendojeni dy herë. Christy Carlson Romano nuk e ka fare problem të tregojë se ajo dhe Shia LaBeouf nuk flasin më. E pyetur për marrëdhënien e tyre, ajo u përgjigj prerazi: "Jo, ne nuk flasim. Dua të jem e sinqertë me ju: nuk kam vërtet dëshirë të flas me të." Kjo ishte hera e parë që aktorja shprehej kaq hapur për këtë çështje, por thekson se është në paqe me situatën. "Jam në paqe me këtë. Nuk kam nevojë të kem kontakt me të për ta ditur se kemi ndikuar në jetën e njëri-tjetrit kur ishim fëmijë," shpjegoi ajo.
Por kjo nuk do të thotë se ajo i dëshiron të keqen. Përkundrazi, ajo tha se kur i ndodhin gjëra të mira, gëzohet për të, dhe kur i ndodhin gjëra të këqija, lutet për të. Thjesht, ajo nuk e ka më pjesë të jetës së saj, dhe kjo është totalisht ok.
Pagesat dhe pabarazia në Disney: Rrëfimi i Romano-s
Përveç dramave të rivalitetit, Romano ka sjellë në vëmendje edhe një çështje tjetër të rëndësishme: pabarazinë e pagesave. Ajo pretendoi se, megjithëse kishte një rol po aq thelbësor sa LaBeouf në "Even Stevens" dhe shfaqej krah tij në posterat promovues kur ishte vetëm gjashtëmbëdhjetë vjeç, paguhej vetëm sa gjysma e tij. Ajo thotë se të dy konsideroheshin protagonistë kryesorë dhe kishin kohë të ngjashme në ekran, por pagesat ishin larg njëra-tjetrës.
Në Instagram, ajo publikoi një letër nga nëna e saj, Sharon, drejtuar agjentit në shtator të vitit 2000, ku pretendohej se Romano merrte 6,000 dollarë për episod, ndërsa LaBeouf paguhej 12,000 dollarë. Romano sqaroi se nuk mendon se LaBeouf ishte paguar më shumë sesa meritonte; ajo beson se ai e meritonte çdo dollar. Por për familjen e saj, situata ishte shumë më e ndryshme: sipas saj, familja ishte zhytur thellë në borxhe dhe paga e saj po i mbante financiarisht. Nëna e saj po luftonte jo vetëm për të, por për gjithë familjen që varej nga një vajzë adoleshente. Romano pranoi se i deshën shumë vite për ta kuptuar plotësisht atë periudhë.
Letra nga nëna e saj përmbante pesë kërkesa, duke përfshirë pagesën e njëjtë me Shia LaBeouf dhe depozitimin e tridhjetë për qind të të ardhurave në një llogari të veçantë (Coogan Account) për aktorët e mitur, ku paratë nuk mund të tërhiqeshin derisa ajo të mbushte tetëmbëdhjetë vjeç. Një histori mjaft e thellë nga prapaskenat e "ëndrrës" së Disney-t, apo jo?