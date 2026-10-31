Russell Brand nën akuzë, por bashkëshortja e ka 'baba të mrekullueshëm'!
Laura Brand i ka dalë në mbrojtje burrit të saj, komedianit britanik Russell Brand, në gjyqin ku ai po përballet me shtatë akuza për sulme seksuale. Ajo e ka përshkruar si një bashkëshort të kujdesshëm dhe një baba të mrekullueshëm, ndërkohë që ai mohon kategorikisht çdo akuzë.
Duke dëshmuar të enjten në Gjykatën e Southwark në Londër, Laura theksoi se Russell është një njeri që e kupton dhe e respekton. E pyetur nëse ai e respekton kur ajo nuk dëshiron të ketë marrëdhënie seksuale, ajo u përgjigj prerazi se po, absolutisht. Laura shtoi se baza e marrëdhënies së tyre është sinqeriteti dhe mirëkuptimi.
Laura, vajza e ish-golfistit Bernard Gallacher dhe motra e prezantueses televizive Kirsty Gallacher, u martua me Brand në vitin 2017 dhe kanë tre fëmijë. Ajo tregoi se ishte njohur me komedianin në vitin 2006, por marrëdhënia e tyre kishte pasur vështirësi për shkak të tradhtive të tij të përsëritura. Pas një ndarjeje, ata u ribashkuan në vitin 2015.
Russell Brand po përballet me tri akuza për përdhunim, tri për sulm seksual dhe një për tentativë sulmi të pahijshëm seksual. Këto akuza vijnë nga pretendimet e gjashtë grave për ngjarje që dyshohet se kanë ndodhur midis viteve 1999-2009. Aktori dhe komediani i ka mohuar të gjitha akuzat dhe është deklaruar i pafajshëm.
Një ditë para dëshmisë së bashkëshortes së tij, Brand vetë kishte dalë para gjykatës, ku theksoi se akuzat kishin pasur pasoja shkatërruese për marrëdhëniet e tij me miqtë dhe kolegët. Ai pranoi se kishte pasur marrëdhënie me shumë gra, por theksoi fort rëndësinë e pëlqimit në marrëdhëniet seksuale: "Pëlqimi është thelbësor, i domosdoshëm dhe, në shumë mënyra, më i rëndësishëm edhe se vetë seksi."
Gjatë seancës dëshmuan edhe dy ish-partnere të Brand. Elia Alvarez Diaz e përshkroi atë si një person të dashur dhe të butë, por gjithashtu si një karakter kompleks dhe bindës. Ajo tha se marrëdhënia e tyre përfundoi për shkak të tradhtive të tij të përsëritura. Edhe Amanda Alguero Alejos foli për tradhtitë e tij gjatë lidhjes së tyre.