Jay-Z merr skenën e Super Bowl 2027: A vjen dyshja legjendare?
Bomba e radhës nga bota e muzikës dhe sportit sapo shpërtheu! Jay-Z, ai legjenda e hip-hopit dhe sipërmarrësi gjenial, do të performojë në shfaqjen e pushimit të Super Bowl LXI, që do të zhvillohet më 14 shkurt 2027 në stadiumin SoFi, në Inglewood të Kalifornisë. Po, e lexuat mirë, viti 2027! Na duhet pak durim, por pritja ka për të merituar çdo sekondë.
Që nga viti 2019, Jay-Z ka bashkëpunuar me Ligën Kombëtare të Futbollit Amerikan (NFL) përmes kompanisë së tij Roc Nation, duke qenë një nga figurat kryesore pas organizimit të shfaqjeve muzikore. Por këtë herë, do ta shohim vetë në qendër të vëmendjes. Komisioneri i NFL-së, Roger Goodell, zbuloi se kishte kërkuar që reperi të ngjitej një ditë në skenë, kur të ndihej gati për këtë hap.
Por pyetja që na mundon të gjithëve është: A do të jetë Jay-Z i vetëm në këtë skenë kolosale? Spekulimet po vërshojnë, dhe emri më i përfolur është padyshim ai i bashkëshortes së tij, këngëtares super të njohur Beyoncé. Edhe pse ende s'ka një konfirmim zyrtar, pjesëmarrja e saj mbetet një mundësi e fortë.
Çifti ka bashkëpunuar disa herë, përfshirë turnetë e përbashkëta “On the Run Tour” në 2014 dhe “On the Run Tour II” në 2018. Dhe të mos harrojmë, Beyoncé vetë ka performuar në shfaqjen e pushimit të Super Bowl në 2013, e madje u shfaq si e ftuar në performancën e Coldplay së bashku me Bruno Mars në 2016. Ajo e di mirë si t'i vërë flakën aty!
Fakti që Super Bowl LXI do të bjerë më 14 shkurt, pikërisht në Ditën e Shën Valentinit, i ka shtuar zjarr spekulimeve. Të imagjinosh Jay-Z dhe Beyoncé bashkë në skenë, në ditën e dashurisë… do të ishte një shfaqje epike që do të mbahej mend gjatë. Edhe pse akoma mbetet mister, ne po bëjmë gati popkornin! Apo jo?