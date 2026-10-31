Jennifer Lawrence flet hapur: Estetikë, biznes i ri dhe pse s’është me shifra!
Jennifer Lawrence, aktorja që na ka bërë të dridhemi me “The Hunger Games”, nuk i trembet të flasë hapur. Ajo ka konfirmuar ndërhyrjen estetike në gjoks dhe ka zbuluar se ka plane për të bërë edhe një ndërhyrje tjetër në fytyrë, për të qenë gjithmonë në formë.
Epo, kush nuk do të dukej perfekt në çdo moment? Madje edhe kur sapo është zgjuar. Ajo shpjegon se dëshiron të duket e kuruar edhe në përditshmëri, sidomos kur shoqëron fëmijën e saj.
Por, J.Law s’është vetëm aktrim dhe estetikë. Ajo ka bërë një hap të madh duke themeluar kompaninë e saj të re “Mes”, në bashkëpunim me inxhinieren e kimisë dhe biologjisë Jasmina Aganovic. Brendi i fokusuar te flokët ofron tre produkte: një spërkatës për volum, një maskë riparuese dhe një serum. Mos na thuaj që po mendon si t’i porosisësh menjëherë!
Nëse mendoni se Lawrence është edhe eksperte financash, gaboheni. Ajo pranon me humor se shifrat s’janë pika e saj e fortë dhe se nuk do të kishte asnjë ide se çfarë shifrash duhet të arrijë “Mes” për të qenë e suksesshme.
Dhe ndërsa të gjithë mendojmë se të jesh super e pasur të bën të guximshëm, ajo pranon se krijimi i një kompanie të re është rrezik i madh, sidomos tani. “Një plan më i zgjuar do të ishte të nënshkruaja për një film të madh me vazhdime. Të hapësh një kompani për t’u pasuruar është si të hidhesh nga një anije turistike me shpresën se do të përfundosh mbi një derë,” shpjegon ajo me shaka. Duket se e ka menduar mirë këtë ndërmarrje!
Megjithatë, për cilësinë s’ka bërë kompromise. Lawrence ka qenë pjesë aktive në zhvillimin e produkteve, duke treguar se e ka kthyer serumin në laborator plot 150 herë derisa ka qenë plotësisht e kënaqur. Kështu bëhet biznesi, me "Mes" ose jo, apo jo?