Halloween-i i Vissit dhe Psinakis: A trolleuan ata dramën e showbiz-it?
Halloween-i dhe showbiz-i grek janë një kombinim i paparashikueshëm, por këtë herë, Anna Vissi dhe Ilias Psinakis e çuan në një nivel tjetër me kostumet e tyre. Miqtë e vjetër, me një marrëdhënie që zgjat prej vitesh, vendosën të bëjnë shaka me polemikën publike të javëve të fundit, e cila ka pasur në qendër marrëdhënien e këngëtares me kompozitorin Nikos Karvelas.
Këngëtarja Anna Vissi, e cila është një personalitet i njohur greko-qipriot, zgjodhi të maskohej si vetja. Ajo u shfaq me një veshje të kuqe mbresëlënëse, me jelek leshi dhe pantallona të veçanta që i shtonin stil look-ut. Ndërsa, menaxheri i njohur grek, Ilias Psinakis, mori rolin tjetër, duke u transformuar në Nikos Karvelas. Për këtë, Psinakis përdori një paruke të bardhë dhe një pelerinë, duke e bërë identitetin e kostumit të tij menjëherë të njohur.
Rezultati? Një moment plot humor që komentoi me elegancë një nga temat më të diskutuara të ditëve të fundit në showbiz-in grek. Ilias Psinakis e ndau fotografinë në profilin e tij në Instagram, duke e shoqëruar me një mbishkrim që vazhdonte shakanë: Vissi – Karvelas. Karvelas nuk është Karvelas, Vissi është e vërtetë… ajo @annavissiofficial !!! Happy Halloween.
Kjo zgjedhje e veçantë e konceptit u prit me shumë interes nga përdoruesit e rrjeteve sociale. Si mund të kalonte pa u vënë re një shaka e tillë, duke pasur parasysh publicitetin e madh që ka marrë marrëdhënia e këngëtares me kompozitorin? Vissi dhe Psinakis treguan se edhe polemikat mund të kthehen në argëtim me pak kreativitet dhe humor. Sa për ne, na pëlqen kur yjet tanë dinë të qeshin me veten, apo jo?