Finalja e 'Slow Horses' na la gojëhapur: A u helmua River Cartwright vërtet?
Nëse prisnit një fund të qetë për punonjësit e shkretë dhe të lodhur të Slough House, sezoni i gjashtë i 'Slow Horses' ka shpërndarë çdo shpresë tuajën. Ata e meritojnë një darkë kineze pa stres, por ja që rreziku nuk mbaron kurrë!
Finalja e sezonit gjashtë e kësaj serie spiunazhi nga Apple TV+ na la me një pikëpyetje gjigante, jo vetëm për sezonin e ardhshëm, por edhe për një tjetër sagë spiunazhi. Në episodin “Judgement Day”, ekipi i Slough House luftoi kundër vrasëses ruse Jane (MyAnna Buring) dhe babait të Riverit, Harkness (Hugo Weaving). Dog Flyte (Ruth Bradley) u qëllua në plazh, Coe (Tom Brooke) humbi më herët gjatë sezonit dhe Louisa (Rosalind Eleazar) mezi shpëtoi nga humbja e gjakut, Slough House del e mbijetuar. Por, fatkeqësisht, një goditje e fundit e priste Riverin.
Shpresat për një fund romantik u bënë helm
Pas përballjeve me Harkness dhe vrasësit rusë, River (Jack Lowden) mori një lajm nga Standish në funeralin e Coe se kishte mbetur një dritë ndezur në shtëpinë e gjyshit të tij, gjë që ai e interpretoi si kod se Sid (Olivia Cooke) do ta priste në shtëpi. Kur kthehet në shtëpi, River bën gati qirinj, çaj dhe një shishe verë, ndërsa muzika dhe dushi dëgjohen nga lart. Romantik, apo jo? Derisa fillon të ndjejë një ndjesi irrituese në dorë. Brenda pak çastesh, çfarëdo që e preku në dorë, i shpërndahet në gjithë trupin, duke e dobësuar papritur. Ai nuk arrin të thërrasë askënd, bie në tokë, gulçon, dridhet dhe më pas pushon së lëvizuri. Uau, çfarë skene! Dhe as nuk po bëjmë shaka.
Ashtu si çdo finale e mirë e 'Slow Horses', edhe kjo përfundoi me një trailer të zgjatur për atë që do të vijë. Të gjithë personazhet tanë të dashur ishin aty – Lamb (Gary Oldman), Taverner, Roddy, Standish dhe Shirley – të gjithë, përveç Riverit dhe Sidit. Një 'cliffhanger' klasik, që na lë të vdesim nga kureshtja për sezonin tjetër. Por, a është vërtet ky fundi i Riverit?
River Cartwright vs. James Bond: Kush fiton?
Edhe pse 'Slow Horses' njihet për vdekjet e papritura, River do të ishte personazhi i parë kryesor që do të eliminohej, sidomos kur mendon se Sid i shpëtoi një plumbi në kokë! Duket se seriali mbrohet shumë për personazhet kryesorë. Por, kjo mungesë e Riverit ka një arsye tjetër, të lidhur me aktorin që e luan, Jack Lowden.
Lowden prej kohësh është përfolur si një kandidat potencial për të luajtur James Bond-in e ardhshëm, emri i tij u hodh së fundmi nga autori dhe prezantuesi Richard Osman. Edhe bashkëshortja e tij, Saoirse Ronan, dha një përgjigje epike kur u pyet për këtë: Nuk është vërtet një temë që po diskutohet në shtëpinë tonë, të jem e sinqertë; qeni ka nevojë për shëtitje, darka duhet të bëhet. Madje edhe James Bond-ët e ardhshëm duhet të bëjnë punët e shtëpisë, e kuptoni? Meqë drejtoresha e casting-ut Nina Gold, e cila ka hedhur në rol edhe aktorët e 'Slow Horses', po merret me zgjedhjen e Bond-it të ri, mundësia që ajo të ketë vënë syrin te Lowden është e lartë. Kjo histori helmimi për Riverin është një mënyrë perfekte për të ushqyer spekulimet për Bond-in dhe për të na mbajtur gojëhapur për 'Slow Horses'.
Librat na zbulojnë fatin (ndoshta?)
Fatmirësisht, librat e Mick Herron na japin një ide se çfarë ndodh me Riverin. Në fund të romanit të shtatë, 'Slough House', River i mbijeton helmimit, por rimëkëmbja e tij zgjat shumë dhe ai është pothuajse i padukshëm në librin pasardhës, 'Bad Actors', që do të jetë baza për sezonin e ardhshëm të serialit.
Por, ka një dilemë kohore: nëse kemi një trailer për sezonin e ardhshëm të 'Slow Horses', do të thotë që një pjesë e tij është xhiruar. Filmi i ardhshëm i Bondit ende nuk ka filluar xhirimet. Pra, fakti që Lowden mund të jetë James Bond, nuk e pengon të jetë në sezonin tjetër të 'Slow Horses'. Problemi është që Riverit mund t’i duhet pothuajse i gjithë sezoni për t’u rikuperuar.