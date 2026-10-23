Judi Dench: S’mund të luaj më në skenë, as të lexoj
Judi Dench, ikona e aktrimit britanik dhe fituese e çmimit Oscar, ka bërë një deklaratë të trishtë, por plot kurajë. Ajo ka treguar se për shkak të një sëmundjeje në sy, nuk mund të lexojë më dhe as të performojë në skenë.
S’mund të jem më në skenë. S’mund të bëj më një shfaqje. S’mund të bëj më një film. S’mund të lexoj më, tha 91-vjeçarja Dench për programin “Today” të BBC Radio 4 të enjten. Kjo tingëllon si një goditje e rëndë për një artiste të kalibrit të saj, por ne e dimë që kjo grua nuk dorëzohet lehtë.
Diagnoza me degjenerim makular të lidhur me moshën (AMD) i ishte vënë në vitin 2012, një sëmundje që e bën të vështirë të shohësh drejtpërdrejt. Në vitin 2024, ajo kishte thënë se gjendja ishte përkeqësuar dhe se i kishte prekur aftësinë për të punuar. Në atë kohë, për “CBS Mornings”, ajo tha se mund ta kalojë një mik të vjetër pa e parë, por mund ta aktrojë takimin, dhe se në skemën e madhe të gjërave nuk ka rëndësi. Kjo lloj force mendore është ajo që na frymëzon!
Aktorja tregon se duhet të “bëjë lëshime” për gjendjen e saj, që është përkeqësuar, dhe thjesht të vazhdojë përpara dhe të mos e mendojë shumë. E pyetur nga Emma Barnett e BBC-së se si po i shkon plakja, Dench kishte një përgjigje që na la gojëhapur: “Mbeturina.” Nuk ka asgjë për të thënë fare, shtoi ajo. Një përgjigje kaq e sinqertë dhe pa filtra, tamam siç do ta thoshte çdo njeri normal, jo vetëm një yll! Ajo shtoi se nuk e mendon shumë konceptin e plakjes. Dhe pse duhet? Puna e saj flet vetë.
Dench ka një karrierë dekadash në film dhe teatër dhe është e njohur për rolet në disa shfaqje shekspiriane. Kur u pyet se çfarë këshille do t'i jepte vetes më të re, ajo tha se të marrësh rreziqe është gjë e mirë. Nëse njerëzit thonë, Oh, kjo të ngjan kaq shumë, duhet ta luash, jo, ai nuk është roli për t’u luajtur, shpjegoi ajo. Për mua, gjithmonë e frikshme, por kjo është pjesë e saj.
Këshilla e saj për të shfrytëzuar energjinë, por kurrë mos e merrni si të mirëqenë dhe që është gjithmonë punë në progres. Gjithmonë është si një goditje energjie për të gjithë ne. Kush tha që legjendat nuk na japin dhe pak motivim?