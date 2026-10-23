Dakota Johnson dhe Machine Gun Kelly: Lidhja e re që po bën bujë, por edhe dalja nga palestra me stil!
Aktorja e njohur hollivudiane, Dakota Johnson, e cila është vajza e Don Johnson dhe Melanie Griffith, po përflitet sërish për jetën e saj sentimentale. Këtë herë, sytë janë drejtuar te reperi Machine Gun Kelly, apo siç njihet ndryshe, MGK. Çifti i mundshëm po mban mediat rozë në ankth, ndërsa Dakota u shfaq në publik me një stil sportiv, tamam si yll.
Këtë javë, Dakota Johnson është fotografuar në Los Angeles, pikërisht sapo doli nga palestra. Dhe të themi të drejtën, edhe pas stërvitjes, ylli i “Fifty Shades of Grey” dukej super! Ajo, 37-vjeçarja, kishte zgjedhur një veshje sportive totalisht të zezë: një bluzë të shkurtër dhe streçe me bel të lartë që theksonin formën e saj fizike. E plotësoi pamjen me një xhaketë sportive të hapur, atlete super të rehatshme dhe syze dielli. Flokët e gjatë kafe i kishte lëshuar me onde të lehta. Natyrisht, shishen e ujit e mbante në dorë, si çdo njeri pas një stërvitjeje intensive, dhe vazhdoi rrugën. Po pra, jeta e një ylli!
Por, pavarësisht “angazhimeve” me stërvitjen, ajo që vërtet po bën bujë është romanca e saj e mundshme me Machine Gun Kelly. Mediat amerikane dhe britanike po raportojnë me zë të lartë për këtë lidhje. Madje, thuhet se Dakota u ka treguar miqve të ngushtë për marrëdhënien e re dhe është shumë e kënaqur me jetën intime me reperin. Burime të ndryshme pohojnë se aktorja po kalon një periudhë veçanërisht të lumtur në dashuri. Më e forta, Dakota thuhet se e ka prezantuar Kellyn edhe me familjen e saj të famshme. Eh, kur dashuria s'ka kufij! Megjithatë, as Dakota dhe as MGK nuk kanë konfirmuar asgjë publikisht. Epo, pse t'i prishim magjinë spekulimeve, apo jo?
Si nisi gjithçka?
Spekulimet për këtë romancë “bombë” nisën në shtator, kur dyshja u pa duke vizituar apartamentin e këngëtares Taylor Swift, në Nju-Jork. Dakota mbërriti vetëm, ndërsa reperi u shfaq rreth gjysmë ore më vonë. U raportua se Kelly kishte ardhur i shoqëruar nga një pjesëtar i sigurimit të Dakotës – super e çuditshme! Pas disa orësh, ata u larguan drejt një hoteli aty pranë, ku, sipas të njëjtit burim, kaluan natën. Çfarë drame! U njoftua se Taylor Swift nuk ishte fare në qytet në atë kohë. Po atëherë, pse u takuan aty?! Thashethemet shkojnë aq larg sa pretendojnë se Dakota dhe Kelly mund të jenë njohur gjatë dasmës së Taylor Swift me Travis Kelce në korrik. Epo, ne s'dimë ç'të themi, por kjo është më shumë një telenovela sesa një histori e thjeshtë dashurie!
Historia e dashurisë me muzikantët dhe dëshira për fëmijë
Dakota Johnson, duket se ka një dobësi për muzikantët. Para MGK-së, ajo ishte në një lidhje me këngëtarin Tucker Pillsbury, i njohur si Role Model. Lidhja e tyre prej rreth tetë muajsh mori fund në qershor. Dhe si për t'i shtuar dramës, dy javë para ndarjes publike, ai e kishte konfirmuar lidhjen artistikisht në albumin e tij! Një talent i vërtetë për dramën! Para tij, ajo kishte qenë në një lidhje afatgjatë me Chris Martin, vokalistin e grupit Coldplay, me të cilin thuhej se ishin fejuar fshehurazi për vite me radhë, derisa u ndanë vitin e kaluar.
Në një intervistë të fundit për “Vogue”, Dakota foli me humor për këtë fiksim të saj me muzikantët. “Ata më pëlqejnë. Nuk e di çfarë të them. Edhe mua më pëlqejnë ata,” tha ajo. Kur u pyet se çfarë nuk i pëlqente, ajo u përgjigj me batutë se kishte “mjaft gjëra”, duke i përshkruar muzikantët si personalitete jo gjithmonë të lehta për t’u kuptuar. Po pse, ne të tjerët jemi më të lehtë, Dakota?! Këto deklarata, sigurisht, kanë marrë një tjetër kuptim pas raportimeve për MGK-në. Në të njëjtën intervistë, ajo foli edhe për dëshirën për të pasur fëmijë. Ajo pranoi se nuk e kishte imagjinuar veten në këtë moshë dhe fazë të jetës, por shpreson shumë të bëhet nënë. Johnson tha se shpreson që një ditë të ketë fëmijë.
Jeta e Machine Gun Kelly dhe filmi i fundit i Dakotës
As Machine Gun Kelly nuk është i huaj për dramën e jetës private. Ai ishte në një marrëdhënie super të komentuar me aktoren Megan Fox, por në vitin 2024 u raportua se ishin ndarë, pikërisht kur Fox ishte shtatzënë. Në mars të 2025-ës, ata mirëpritën në jetë vajzën e tyre, Saga Blade. Edhe pse të ndarë, ata mbeten të lidhur nga përgjegjësitë prindërore.
Ndërkohë, Dakota nuk e ka lënë pas dore as karrierën. Ajo së fundmi ka promovuar filmin “Verity”, i cili u shfaq në kinema më 2 tetor 2026. Filmi, i bazuar në romanin e Colleen Hoover të botuar në vitin 2018, mori vlerësime të përziera nga kritikët, por komercialisisht shkoi shumë mirë, duke arkëtuar rreth 146 milionë dollarë. Pra, edhe me gjithë dramën e jetës personale, paratë po bëhen.
Tani na mbetet vetëm të presim – do ta konfirmojnë Dakotën dhe MGK-në romancën, apo do t'i lënë thashethemet të vazhdojnë si një hit veror?