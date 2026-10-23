Eslin Kurti dhe Shqipëria, gati për Junior Eurovision 2026!
Shqipëria do të jetë në qendër të vëmendjes nesër në mbrëmje, falë talentit të vogël, por me zë të madh, Eslin Kurti. Këngëtarja 12-vjeçare do të përfaqësojë vendin tonë në Junior Eurovision Song Contest 2026, që do të mbahet në Ta’ Qali, Maltë, në datën 24 tetor.
Me këngën e saj “Kërce me mua” (sa titull i thjeshtë, por që tingëllon menjëherë i dashur!), Eslin premton të sjellë energji, ritëm dhe një mesazh uniteti përmes muzikës. Dhe kush nuk ka nevojë për pak energji dhe unitet, sidomos kur vjen nga skena e Junior Eurovision?
Muzika e këngës është kompozuar nga Enis Mullaj, ndërsa tekstin e ka shkruar Eriona Rushiti. Një ekip i fortë, si duket, ka punuar për t'i dhënë Eslinit një këngë që të shkëlqejë.
Dhe po flasim për shkëlqim, edhe Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, ka thirrur publikun shqiptar që të mbështesë këngëtaren e re. Ai ka inkurajuar njerëzit të votojnë për të dhe të shpërndajnë këngën e saj, për ta ndihmuar drejt suksesit në këtë garë ndërkombëtare të rëndësishme. Një thirrje serioze, por që tregon sa shumë shpresë kemi te ylli ynë i ri!
Kjo është edicioni i 24-t i Junior Eurovision, dhe zhvillohet në Qendrën e Panairit dhe Konventave të Maltës në Ta’ Qali. Transmetimi direkt do të nisë në orën 21:00 sipas kohës së Europës Qendrore, dhe do të shohim 16 vende duke konkurruar. 16 vende, por vetëm një Shqipëri me Eslinin tonë!
Eslin e fitoi këtë mundësi pas suksesit të saj në Festivalin e 64-të Kombëtar të Këngës për Fëmijë. Tani, ajo do të ngjitet në skenë në Maltë, duke mbajtur në shpatulla shpresat e Shqipërisë në një nga garat më të mëdha muzikore të Evropës për performuesit e rinj. Nuk është pak, apo jo?
Pra, nesër në mbrëmje, të gjithë para ekranit! A do ta bëjmë ne shqiptarët “Kërce me mua” një hit evropian? Le të shohim!