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Eslin Kurti dhe Shqipëria, gati për Junior Eurovision 2026!

Mandy Mandopoulos · 23 tetor 2026

Shqipëria do të jetë në qendër të vëmendjes nesër në mbrëmje, falë talentit të vogël, por me zë të madh, Eslin Kurti. Këngëtarja 12-vjeçare do të përfaqësojë vendin tonë në Junior Eurovision Song Contest 2026, që do të mbahet në Ta’ Qali, Maltë, në datën 24 tetor.

Me këngën e saj “Kërce me mua” (sa titull i thjeshtë, por që tingëllon menjëherë i dashur!), Eslin premton të sjellë energji, ritëm dhe një mesazh uniteti përmes muzikës. Dhe kush nuk ka nevojë për pak energji dhe unitet, sidomos kur vjen nga skena e Junior Eurovision?

Muzika e këngës është kompozuar nga Enis Mullaj, ndërsa tekstin e ka shkruar Eriona Rushiti. Një ekip i fortë, si duket, ka punuar për t'i dhënë Eslinit një këngë që të shkëlqejë.

Dhe po flasim për shkëlqim, edhe Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, ka thirrur publikun shqiptar që të mbështesë këngëtaren e re. Ai ka inkurajuar njerëzit të votojnë për të dhe të shpërndajnë këngën e saj, për ta ndihmuar drejt suksesit në këtë garë ndërkombëtare të rëndësishme. Një thirrje serioze, por që tregon sa shumë shpresë kemi te ylli ynë i ri!

Kjo është edicioni i 24-t i Junior Eurovision, dhe zhvillohet në Qendrën e Panairit dhe Konventave të Maltës në Ta’ Qali. Transmetimi direkt do të nisë në orën 21:00 sipas kohës së Europës Qendrore, dhe do të shohim 16 vende duke konkurruar. 16 vende, por vetëm një Shqipëri me Eslinin tonë!

Eslin e fitoi këtë mundësi pas suksesit të saj në Festivalin e 64-të Kombëtar të Këngës për Fëmijë. Tani, ajo do të ngjitet në skenë në Maltë, duke mbajtur në shpatulla shpresat e Shqipërisë në një nga garat më të mëdha muzikore të Evropës për performuesit e rinj. Nuk është pak, apo jo?

Pra, nesër në mbrëmje, të gjithë para ekranit! A do ta bëjmë ne shqiptarët “Kërce me mua” një hit evropian? Le të shohim!

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.