Sara Gjordeni tregon realitetin e shtatzënisë së dytë: lodhet pas 14 hapash
Sara Gjordeni, ish-banorja e “Big Brother VIP Albania”, ka vendosur t’i ndajë me ne të gjithë realitetin e shtatzënisë së saj të dytë. Dhe po, ka vështirësi, por Sara i merr me sportivitet dhe humor – siç e kemi parë shpesh.
Përmes disa postimeve në Instagram, ajo ka treguar se lodhja e vazhdueshme dhe disa shqetësime fizike po e bëjnë këtë periudhë pak më sfiduese. Dhe të themi të drejtën, kush nuk e kupton këtë? Ajo e ka përshkruar aq bukur sa mund të identifikohen shumë nëna të ardhshme.
Në një prej Instastory-ve të saj, Sara ka treguar që edhe gjërat më të thjeshta kërkojnë një "betejë" të vërtetë. “Zyrtarisht në fazën ku lodhem pas 14 hapash, dhe s’kam më frymë vetëm pse shkoj të mbush një gotë ujë. Burrat janë me fat”, ka shkruar ajo. Dhe seriozisht, kush nuk e di që burrat janë me fat në këto raste?! E kuptojmë totalisht lodhjen e papritur!
Por nuk mbaron me kaq! Sara ka zbuluar se në këtë shtatzëni të dytë po e mundon edhe djegia e stomakut, një shqetësim që, sipas saj, ka filluar të shfaqet që në muajin e dytë. Eh, detaje që na bëjnë ta duam akoma më shumë për sinqeritetin!
Pavarësisht këtyre, Sara vazhdon t’i trajtojë të gjitha ndryshimet fizike dhe emocionale me pozitivitet dhe vetëironi. Ajo nuk humb rastin për të bërë shaka edhe me pritjen deri në lindjen e bebes së dytë. “Më duket sikur kanë ngelur edhe 129 muaj”, ka shkruar ajo, duke shprehur me humor padurimin e madh.
Këto rrëfime të Sarës na japin një pasqyrë të vërtetë të përditshmërisë së një nëne në pritje. Nuk është vetëm gëzim dhe emocione, por edhe lodhje dhe sfida fizike. Dhe ajo po e përjeton këtë udhëtim me humor dhe optimizëm, duke treguar që çdo gjë ja vlen për zgjerimin e familjes. Kushedi ç'emër do zgjedhë kësaj rradhe!