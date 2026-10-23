Eli Fara dhe Ansambli “Skënderbeu” vijnë në Gjakovë: Për një mbrëmje që do të na shërojë shpirtin!
Gjakova po hap dyert për një mbrëmje të paharrueshme muzikore! Eli Fara, legjenda e muzikës shqiptare, së bashku me Ansamblin Artistik "Skënderbeu", do të performojnë më 28 nëntor në Pallatin e Kulturës "Asim Vokshi". Ky event, pjesë e festivalit "Ditët e Nëntorit", do të jetë një festë për muzikën tradicionale shqiptare.
Koncerti nis në orën 20:00 dhe pritshmëritë janë maksimale. Lajmërimi për këtë event thekson rëndësinë e prezantimit të muzikës autentike shqiptare dhe traditës muzikore të Korçës. Në njoftim, organizatorët e quajnë Eli Farën legjendën e kangës autentike shqiptare dhe e cilësojnë, së bashku me ansamblin, dy perla nga Korça.
Në njoftim thuhet se Eli Fara ka zbukuruar skenën dhe muzikën shqiptare për më shumë se 30 vjet. Serenatat korçare dhe këngët e saj origjinale kanë kaluar kufijtë dhe njihen kudo në Shqipëri. Ndërkohë, Ansambli "Skënderbeu" ka ruajtur dhe prezantuar traditën muzikore të Korçës për më shumë se 50 vjet, me një mjeshtëri që vërtet nuk njeh kufij. Gjakovë, a jeni gati për këtë super-duo?