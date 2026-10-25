Alba pushton Parisin me një look që s'e pret askush!
Alba, ikona jonë e stilit, po shijonte një kafe në Paris dhe nuk ka ngurruar të ndajë disa imazhe që na lanë pa fjalë. Ajo nuk është thjesht në Paris, ajo është Parisi, me një kombinim kaq "të guximshëm" sa të bën të pyesësh veten: si i shkon kaq shumë?!
E veshur me një xhaketë lëkure të zezë, një kapele elegante dhe këpucë me ngjyrë "speciale" (sepse pse jo, kur je në Paris?!), Alba dukej jo thjesht tunduese, por thjesht TOP! Ajo tregoi edhe një herë se si të tërheqësh vëmendjen pa u munduar shumë, thjesht duke qenë vetvetja dhe duke guxuar me stil.
Duke shijuar kafenë në një ambient të mrekullueshëm, pozat e saj plot vetëbesim ishin qershia mbi tortë. Na mbetet vetëm të themi: Alba, na mëso pak nga sekretet e tua, si bën që çdo look të duket kaq perfekt?! Apo thjesht gjen frymëzimin tek aroma e kafesë franceze?