Këto 5 pjata i ha çdo ditë, po historinë e tyre s'e ke dëgjuar kurrë!
Hajde, sa herë ju ka ndodhur të uleni në tavolinë dhe të hani diçka thjesht sepse ju shijon, pa e menduar ndonjëherë se nga ka ardhur apo si është bërë kaq popullore? Shumë shpesh, apo jo? Epo, ja që pas pjatave tona të preferuara fshihen histori që mund të jenë më interesante se sa vetë ushqimi!
Disa kanë lindur nga aksidenti, disa nga nevoja, e disa u bënë të famshme nga një incident totalisht i papritur. Po nejse, mjaft më me fjalë, le t'i hedhim një sy këtyre historive që na bëjnë të mendojmë dy herë para se të zhytemi në pjatë!
Mendoje që sallata Caesar ishte nga Italia? Epo, gaboheshe. Historia e saj na çon direkt në Meksikë! Thuhet se e krijoi restoratori italian Caesar Cardini, i cili kishte një restorant në Tijuana. Kjo sallatë u bë e famshme për kombinimin e saj unik me marule, parmixhan, kroutona dhe salcën speciale. Po ti, sa herë e ke porositur si pjatë italiane, eh?
Pastaj kemi picën, mbretëreshën e çdo tryeze! Edhe pse sot e gjen në çdo cep të botës, forma e saj moderne lidhet fort me Napolin. Nga një ushqim i thjeshtë me brumë, domate dhe pak përbërës, u kthye në një univers gastronomik të tërë me mijëra variante. Tani po kuptojmë pse nuk na zhgënjen kurrë, ka një histori të thellë!
Dhe patatet e skuqura! Krokante, të arta, gati të pamundura t’i lësh mënjanë (e dija që s'jam vetëm unë!). Ato janë kthyer në një nga shoqërueset më të njohura në botë dhe kanë marrë forma të ndryshme sipas çdo vendi dhe kuzhine. Po ti, i ha me ketchup apo majonezë?
Akullorja! Sot e gjen pothuajse kudo, por për një pjesë të madhe të historisë së saj, ka qenë një produkt lidhur me luksin e vërtetë. Imagjinoni! Përhapja e ftohjes dhe zhvillimi i prodhimit e bënë gradualisht shumë më të aksesueshme, derisa u kthye në një nga ëmbëlsirat më të dashura. E kemi pasur para syve, por s'e kemi menduar kurrë sa 'yll' ka qenë!
Dhe në fund, çokollata. Sot e lidhim me ëmbëlsira, bare dhe deserte pafund, por historia e saj është shumë ndryshe. Format e para të pijes me kakao ishin shumë më të hidhura dhe shpesh kombinoheshin me erëza, ndërsa çokollata e ëmbël që njohim sot, u shfaq shumë më vonë.
Herën tjetër që do porosisni një picë, do hani një sallatë Caesar, apo do hapni një çokollatë, mbani mend: pas shumë shijeve të përditshme fshihet një histori që mund të jetë më interesante se sa imagjinoni. Dhe ndoshta, kjo është një nga gjërat më të bukura tek ushqimi: çdo pjatë ka diçka për të të treguar. Po ti, cila histori të bëri më shumë përshtypje? Na thuaj në komente!